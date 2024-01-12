5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Погрузитесь в красоту Краби: слоны, водопад Хуай То и природа Таиланда. Уникальная возможность провести день с добродушными гигантами и освежиться под водопадом
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
8 фев в 08:30
$73 за человека
7.5 часов
Водная прогулка
Из Краби - на остров Яо Яй
Погрузитесь в атмосферу острова Яо Яй: кокосы, обезьяны и тайская кухня ждут вас. Узнайте секреты местных жителей и отдохните на пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 фев в 09:00
$180 за человека
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:30
8 фев в 08:30
$162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 января 2024Здравствуйте 😊 Спасибо большое, всё прошло отлично! Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне,
- ДДина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других приспособлений. Было приятно на такое посмотреть. Водопад же очень живописный, расположен в большом парке. Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Краби
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Краби в феврале 2025
Сейчас на Краби в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 180. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
Экскурсии по окрестностям Краби и местам Таиланда в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель