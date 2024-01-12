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назад до водопадов довезли тем же составом, а с водопада до отеля вообще индивидуально привезли нас на мутсубиси (пикап L200 вроде). Везде водичка и кондиционеры. По приезду в пансионат слонов там тоже водичка была. Территория чистая, слоны ухоженные и очень осторожные 😊 Я хоть и не говорю на английском совсем, но гид объяснял всё очень понятно, на жестах в том числе. Какие то уже отдельные моменты муж с ними проговаривал конечно, но в целом и без английского можно 😁 После купания слонов, нас накормили, еды было много, но острая 🤪 Для сына сделали омлет отдельно, вот за это вообще отдельное спасибо им😁 А перед едой давали ананас. Потом после того, как мы поели, поехали на водопад. По пути на водопад гид показывала нам: как растут бананы, каких то жучков больших, пауков, ящериц и прочих жителей, которых мы не замечали😁 Водопад конечно не сильно впечатлил, так как был пустоват, но в целом там было клёво, вода теплая можно покупаться, но мы не стали. Красота природы нас впечатлила на водопаде. Пока ждали трансфер были на территории, не знаю что там находится, типа отеля или базы отдыха, там было много варанчиков, сын мечтал их увидеть, радовался больше, чем слонам. Поэтому мы очень довольны поездкой. И комфортно и все ожидания оправдались, и даже больше 😁