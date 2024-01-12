Выездные экскурсии из Краби

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» на Краби, цены от $73. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
На машине
9 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Погрузитесь в красоту Краби: слоны, водопад Хуай То и природа Таиланда. Уникальная возможность провести день с добродушными гигантами и освежиться под водопадом
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
8 фев в 08:30
$73 за человека
Из Краби - на остров Яо Яй
7.5 часов
Водная прогулка
Из Краби - на остров Яо Яй
Погрузитесь в атмосферу острова Яо Яй: кокосы, обезьяны и тайская кухня ждут вас. Узнайте секреты местных жителей и отдохните на пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 фев в 09:00
$180 за человека
Дайвинг для новичков: пробное погружение
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:30
8 фев в 08:30
$162 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 января 2024
    Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Здравствуйте 😊 Спасибо большое, всё прошло отлично! Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне,
    читать дальше

    назад до водопадов довезли тем же составом, а с водопада до отеля вообще индивидуально привезли нас на мутсубиси (пикап L200 вроде). Везде водичка и кондиционеры. По приезду в пансионат слонов там тоже водичка была. Территория чистая, слоны ухоженные и очень осторожные 😊 Я хоть и не говорю на английском совсем, но гид объяснял всё очень понятно, на жестах в том числе. Какие то уже отдельные моменты муж с ними проговаривал конечно, но в целом и без английского можно 😁 После купания слонов, нас накормили, еды было много, но острая 🤪 Для сына сделали омлет отдельно, вот за это вообще отдельное спасибо им😁 А перед едой давали ананас. Потом после того, как мы поели, поехали на водопад. По пути на водопад гид показывала нам: как растут бананы, каких то жучков больших, пауков, ящериц и прочих жителей, которых мы не замечали😁 Водопад конечно не сильно впечатлил, так как был пустоват, но в целом там было клёво, вода теплая можно покупаться, но мы не стали. Красота природы нас впечатлила на водопаде. Пока ждали трансфер были на территории, не знаю что там находится, типа отеля или базы отдыха, там было много варанчиков, сын мечтал их увидеть, радовался больше, чем слонам. Поэтому мы очень довольны поездкой. И комфортно и все ожидания оправдались, и даже больше 😁

  • Д
    Дина
    8 января 2024
    Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
    Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других приспособлений. Было приятно на такое посмотреть. Водопад же очень живописный, расположен в большом парке. Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
    Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Краби
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эко-тур в питомник слонов и к водопаду Хуай То
  2. Из Краби - на остров Яо Яй
  3. Дайвинг для новичков: пробное погружение
Сколько стоит экскурсия по Краби в феврале 2025
Сейчас на Краби в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 180. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
Экскурсии по окрестностям Краби и местам Таиланда в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель