Ампхава - тайская Венеция (из Паттайи)

Пройти по городу королей и изнанке местных традиций: от шокирующих ритуалов до спасения животных
Ампхава, родина Рамы I и Рамы II, — самый аутентичный город в Таиланде.

Вы увидите тайскую культуру без глянца и декораций: древние святыни и обычаи, шумные рынки и тихие вечерние реки со светлячками. Это идеальная поездка, чтобы почувствовать Таиланд сердцем.
Описание экскурсии

7:30 — отправление из Паттайи

  • Храм Дракона, лесной лабиринт и жуткие реальные истории о жизни монахов и ритуалах, которые проводились здесь ещё не так давно
  • Самый большой в Юго-Восточной Азии плавучий рынок Дамноен Садуак, прогулка на лодке и секреты киносъёмок (здесь создавали фильм «Опасный Бангкок»)
  • Рынок раскрывающихся зонтов на железнодорожных путях и прибытие тайского экспресса
  • Исторические кварталы с аутентичной атмосферой
  • Вкусный обед в уютном национальном ресторане в Ампхаве
  • Монастырь Ват Бан Кунг (храм тайского бокса). Если нам повезёт, попробуем приготовленный монахами «эликсир силы»
  • Монастырский зоопарк с животными, спасёнными монахами. Здесь есть даже верблюды
  • Вечерняя прогулка на лодке по реке и мерцание мириадов светлячков на прибрежных деревьях

22:30 — возвращение в Паттайю

Важно: тайминг маршрута гибкий. Очерёдность локаций может меняться в связи с погодными условиями, трафиком и загруженностью мест посещения.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, входные билеты и обед
  • Программа подходит для детей. Им обычно нравятся железнодорожный рынок, лодочные прогулки и светлячки. Но учтите позднее возвращение — для малышей это может быть утомительно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$123
Дети до 11 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 104 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

