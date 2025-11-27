Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Хотите отправиться в расслабленное путешествие и увидеть самые яркие места? Узнать главное, но не завять от скуки, слушая лекцию с бесконечными именами и цифрами? Мы подготовили идеальную программу: поразительные храмы, локальные блюда, хитроумные обезьянки, рассказы об истории и быте тайцев, ложка рыночного адреналина и щепотка романтики на борту лодки. Звучит как план!
Описание экскурсии
Вы посетите три исторические провинции, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, насладиться великолепными видами и как следует отдохнуть.
Тайминг путешествия:
06:15–07:00 — сбор группы 10:00 — Храм Ват Сампхан, который снизу вверх обвивает огромный мифический дракон. Вы подниметесь на смотровую площадку и посетите лесной лабиринт-парк 12:00 — Обед в сифуд-ресторане, где вам предложат национальное блюдо «Вулкан королевских креветок» 13:30 — Пещерный храм Ват Там Нам, на подступах к которому вас ждёт знакомство с местными обезьянами 14:30 — Парк Кхао Нгу, славящийся красивыми горными пейзажами. Вы прогуляетесь по змеиному каньону, посетите долину обезьян и другие секретные уголки 15:30 — Рынок Мае Клонг прямо на железнодорожных путях! Вы успеете удивиться и встретить прибывающий Тайский экспресс 16:30 — Храм тысячи красных роз — древний храм времен Айюттаи, где проводят ритуалы сжигания специальных благовоний и определяют счастливые для человека числа 18:00 — Вечер в тайской Венеции, прогулка на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхава 21:30–22:30 — завершение экскурсии
Организационные детали
Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian
Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
Экскурсия проходит в автопешеходном формате на комфортабельных минивэнах TOYOTA HIACE COMMUTER (или аналогичных)
Мы не рекомендуем посещение программы с детьми, так как программа длительная и насыщенная, дети могут устать
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Расходы
В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание, обед
Отдельно оплачиваются билеты, катание на лодке — 350 батов с человека
в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый (12 лет и старше)
$98
Детский (2-11 лет)
$62
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 884 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском читать дальше
и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.