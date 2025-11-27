Хотите отправиться в расслабленное путешествие и увидеть самые яркие места? Узнать главное, но не завять от скуки, слушая лекцию с бесконечными именами и цифрами? Мы подготовили идеальную программу: поразительные храмы, локальные блюда, хитроумные обезьянки, рассказы об истории и быте тайцев, ложка рыночного адреналина и щепотка романтики на борту лодки. Звучит как план!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы посетите три исторические провинции, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, насладиться великолепными видами и как следует отдохнуть.

Тайминг путешествия:

06:15–07:00 — сбор группы

10:00 — Храм Ват Сампхан, который снизу вверх обвивает огромный мифический дракон. Вы подниметесь на смотровую площадку и посетите лесной лабиринт-парк

12:00 — Обед в сифуд-ресторане, где вам предложат национальное блюдо «Вулкан королевских креветок»

13:30 — Пещерный храм Ват Там Нам, на подступах к которому вас ждёт знакомство с местными обезьянами

14:30 — Парк Кхао Нгу, славящийся красивыми горными пейзажами. Вы прогуляетесь по змеиному каньону, посетите долину обезьян и другие секретные уголки

15:30 — Рынок Мае Клонг прямо на железнодорожных путях! Вы успеете удивиться и встретить прибывающий Тайский экспресс

16:30 — Храм тысячи красных роз — древний храм времен Айюттаи, где проводят ритуалы сжигания специальных благовоний и определяют счастливые для человека числа

18:00 — Вечер в тайской Венеции, прогулка на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхава

21:30–22:30 — завершение экскурсии

Организационные детали

Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian

Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом

Экскурсия проходит в автопешеходном формате на комфортабельных минивэнах TOYOTA HIACE COMMUTER (или аналогичных)

Мы не рекомендуем посещение программы с детьми, так как программа длительная и насыщенная, дети могут устать

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Расходы