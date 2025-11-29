За один день вы увидите мистический храм Дракона, спуститесь в водную пещеру, полюбуетесь Змеиным каньоном, побываете на традиционных рынках и насладитесь вечерней прогулкой по каналам Ампхавы среди мерцающих светлячков.
Кулинарной изюминкой путешествия станет легендарное блюдо «Вулкан креветок», приготовленное на ваших глазах.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Паттайи
9:00 — храм Дракона и парк-лабиринт
Вы пройдёте по лесному лабиринту и подниметесь на смотровую площадку с захватывающим видом на окрестности
12:00 — обед
Попробуете тайский кулинарный шедевр — «Вулкан королевских креветок»
13:30 — водная пещера
Исследуете подземное царство со сталактитами и сталагмитами, почувствуете дыхание миллионов лет истории
14:30 — змеиный каньон и долина обезьян
Полюбуетесь потрясающими горными пейзажами и встретите озорных обитателей долины
15:30 — рынок на рельсах
Посетите рынок раскрывающихся зонтов — яркий символ тайского колорита. И станете свидетелями уникального зрелища, когда поезд проезжает прямо через торговые ряды.
16:30 — храм тысячи красных роз
Место силы и исполнения желаний
18:00 — тайская Венеция и светлячки
Пройдёте по каналам старинного городка Ампхава на лодке и увидите волшебное свечение тысяч светлячков
22:00 — возвращение в Паттайю
Вы узнаете:
- почему Ампхава считается сердцем тайской аутентичности и как местные живут среди каналов
- какие символы хранит архитектура храма Дракона
- как миллионы лет назад образовалась водная пещера и почему её считают одним из чудес Таиланда
- а также историю знаменитого рынка раскрывающихся зонтов
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе или легковом автомобиле
- Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени (это касается и мужчин, и женщин)
- Обед входит в стоимость
- Обратите внимание: подъём в храме Дракона включает несколько лестничных пролётов, а прогулка по водной пещере — передвижение по неровной поверхности
- С вами поедет гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$125
|Дети до 11 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Паттайе
Живу в Таиланде с 2017 года. Вместе с командой организовываю групповые и индивидуальные экскурсии. А также: трансферы из аэропортов Бангкока и обратно (возможны другие направления), поездки на острова Ко Самет, Ко Чанг, Ко Куд и другие, туры в соседние страны (Малайзия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и другие), бордер-раны для тех, кто решил остаться в Таиланде подольше.
