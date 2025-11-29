Мои заказы

5 чудес Таиланда: дракон, пещеры, рынки и магия Ампхавы

Из Паттайи - в исторические провинции Ратчабури, Накхон Патхом и Самут Сонгкрам
За один день вы увидите мистический храм Дракона, спуститесь в водную пещеру, полюбуетесь Змеиным каньоном, побываете на традиционных рынках и насладитесь вечерней прогулкой по каналам Ампхавы среди мерцающих светлячков.

Кулинарной изюминкой путешествия станет легендарное блюдо «Вулкан креветок», приготовленное на ваших глазах.
Описание экскурсии

6:30 — выезд из Паттайи

9:00 — храм Дракона и парк-лабиринт

Вы пройдёте по лесному лабиринту и подниметесь на смотровую площадку с захватывающим видом на окрестности

12:00 — обед

Попробуете тайский кулинарный шедевр — «Вулкан королевских креветок»

13:30 — водная пещера

Исследуете подземное царство со сталактитами и сталагмитами, почувствуете дыхание миллионов лет истории

14:30 — змеиный каньон и долина обезьян

Полюбуетесь потрясающими горными пейзажами и встретите озорных обитателей долины

15:30 — рынок на рельсах

Посетите рынок раскрывающихся зонтов — яркий символ тайского колорита. И станете свидетелями уникального зрелища, когда поезд проезжает прямо через торговые ряды.

16:30 — храм тысячи красных роз

Место силы и исполнения желаний

18:00 — тайская Венеция и светлячки

Пройдёте по каналам старинного городка Ампхава на лодке и увидите волшебное свечение тысяч светлячков

22:00 — возвращение в Паттайю

Вы узнаете:

  • почему Ампхава считается сердцем тайской аутентичности и как местные живут среди каналов
  • какие символы хранит архитектура храма Дракона
  • как миллионы лет назад образовалась водная пещера и почему её считают одним из чудес Таиланда
  • а также историю знаменитого рынка раскрывающихся зонтов

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе или легковом автомобиле
  • Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени (это касается и мужчин, и женщин)
  • Обед входит в стоимость
  • Обратите внимание: подъём в храме Дракона включает несколько лестничных пролётов, а прогулка по водной пещере — передвижение по неровной поверхности
  • С вами поедет гид из нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$125
Дети до 11 лет$80
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Паттайе
Живу в Таиланде с 2017 года. Вместе с командой организовываю групповые и индивидуальные экскурсии. А также: трансферы из аэропортов Бангкока и обратно (возможны другие направления), поездки на острова Ко Самет, Ко Чанг, Ко Куд и другие, туры в соседние страны (Малайзия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и другие), бордер-раны для тех, кто решил остаться в Таиланде подольше.

