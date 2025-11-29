За один день вы увидите мистический храм Дракона, спуститесь в водную пещеру, полюбуетесь Змеиным каньоном, побываете на традиционных рынках и насладитесь вечерней прогулкой по каналам Ампхавы среди мерцающих светлячков. Кулинарной изюминкой путешествия станет легендарное блюдо «Вулкан креветок», приготовленное на ваших глазах.

Описание экскурсии

6:30 — выезд из Паттайи

9:00 — храм Дракона и парк-лабиринт

Вы пройдёте по лесному лабиринту и подниметесь на смотровую площадку с захватывающим видом на окрестности

12:00 — обед

Попробуете тайский кулинарный шедевр — «Вулкан королевских креветок»

13:30 — водная пещера

Исследуете подземное царство со сталактитами и сталагмитами, почувствуете дыхание миллионов лет истории

14:30 — змеиный каньон и долина обезьян

Полюбуетесь потрясающими горными пейзажами и встретите озорных обитателей долины

15:30 — рынок на рельсах

Посетите рынок раскрывающихся зонтов — яркий символ тайского колорита. И станете свидетелями уникального зрелища, когда поезд проезжает прямо через торговые ряды.

16:30 — храм тысячи красных роз

Место силы и исполнения желаний

18:00 — тайская Венеция и светлячки

Пройдёте по каналам старинного городка Ампхава на лодке и увидите волшебное свечение тысяч светлячков

22:00 — возвращение в Паттайю

Вы узнаете:

почему Ампхава считается сердцем тайской аутентичности и как местные живут среди каналов

какие символы хранит архитектура храма Дракона

как миллионы лет назад образовалась водная пещера и почему её считают одним из чудес Таиланда

а также историю знаменитого рынка раскрывающихся зонтов

Организационные детали