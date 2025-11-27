Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле становится жарче, но это всё ещё хороший период для поездки. В сезон дождей с мая по октябрь экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможность дождей, которые могут добавить приключению свою изюминку.

Экспедиция «Следопыт» предлагает уникальное путешествие по джунглям провинции Чонбури. Участники пройдут через подземный тоннель в затерянный мир, посетят мерцающие пещеры с Буддой и встретят диких обезьян. Также предусмотрено купание в изумрудном озере и знакомство с тайской культурой. Комфортный трансфер и русскоговорящий гид обеспечат максимальное удобство. Всё включено в стоимость, что делает эту экскурсию идеальным выбором для любителей природы и культуры

от $250 за 1–2 человек или $125 за человека, если вас больше

9:20 — лесной храм в долине

Экскурсия начнётся с посещения монастыря, построенного на острове посреди лесного озера. Вы познакомитесь с разделением на «Рай» и «Ад» — шокирующие скульптуры, философия жизни и смерти, красивая природа.

11:20 — встреча с дикими обезьянами

На пути к пещерному комплексу мы остановимся у места, где живут дикие, но доброжелательные обезьяны. Вы сможете покормить их и понаблюдать за их поведением в естественной среде.

11:30 — проход в затерянный мир

Через природный тоннель (или по подземной реке — в сезон дождей) вы попадёте в уединённую долину, окружённую горами. Там — пышные джунгли, деревья с воздушно-корневыми системами и карстовые пещеры.

11:40 — мерцающая пещера с Буддой

В одной из пещер мы посетим святыню с подсвеченными статуями Будды. Здесь можно провести ритуал на удачу, который помогает привлечь гармонию и благополучие.

12:20 — обед в тайском стиле

Простая, но вкусная еда в духе тайской традиционной кухни.

13:00 — пятиуровневый водопад и купание с карпами

Изюминка путешествия — купание в изумрудном горном озере под живописным каскадом. В водоёмах живут декоративные карпы — вы поплаваете вместе с ними в кристально чистой воде.

15:00 — выезд обратно в Паттайю

Ориентировочное время прибытия в отель — 17:00.

Время указано приблизительно и может меняться в зависимости от погодных условий и дорожного трафика.

Вы узнаете:

какие дикие животные водятся в Таиланде

как живёт сельская глубинка и чем занимаются местные фермеры

что выращивают на плантациях

как устроены карстовые пещеры

как проводится буддийский ритуал на удачу

а также любопытные факты о тайской природе, буддизме и культуре

