Отправьтесь в уникальное путешествие по джунглям Чонбури! Пещеры, обезьяны и тайская культура - всё включено в этом удивительном приключении
Экспедиция «Следопыт» предлагает уникальное путешествие по джунглям провинции Чонбури.
Участники пройдут через подземный тоннель в затерянный мир, посетят мерцающие пещеры с Буддой и встретят диких обезьян. Также предусмотрено купание в изумрудном озере и знакомство с тайской культурой. Комфортный трансфер и русскоговорящий гид обеспечат максимальное удобство.
Всё включено в стоимость, что делает эту экскурсию идеальным выбором для любителей природы и культуры
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Путешествие по джунглям
🐒 Встреча с дикими обезьянами
🕉️ Пещеры с Буддой
🏞️ Купание в изумрудном озере
🚗 Комфортный трансфер
🇹🇭 Знакомство с тайской культурой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В марте и апреле становится жарче, но это всё ещё хороший период для поездки. В сезон дождей с мая по октябрь экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможность дождей, которые могут добавить приключению свою изюминку.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лесной храм
Пещера с Буддой
Пятиуровневый водопад
Описание экскурсии
9:20 — лесной храм в долине
Экскурсия начнётся с посещения монастыря, построенного на острове посреди лесного озера. Вы познакомитесь с разделением на «Рай» и «Ад» — шокирующие скульптуры, философия жизни и смерти, красивая природа.
11:20 — встреча с дикими обезьянами
На пути к пещерному комплексу мы остановимся у места, где живут дикие, но доброжелательные обезьяны. Вы сможете покормить их и понаблюдать за их поведением в естественной среде.
11:30 — проход в затерянный мир
Через природный тоннель (или по подземной реке — в сезон дождей) вы попадёте в уединённую долину, окружённую горами. Там — пышные джунгли, деревья с воздушно-корневыми системами и карстовые пещеры.
11:40 — мерцающая пещера с Буддой
В одной из пещер мы посетим святыню с подсвеченными статуями Будды. Здесь можно провести ритуал на удачу, который помогает привлечь гармонию и благополучие.
12:20 — обед в тайском стиле
Простая, но вкусная еда в духе тайской традиционной кухни.
13:00 — пятиуровневый водопад и купание с карпами
Изюминка путешествия — купание в изумрудном горном озере под живописным каскадом. В водоёмах живут декоративные карпы — вы поплаваете вместе с ними в кристально чистой воде.
15:00 — выезд обратно в Паттайю
Ориентировочное время прибытия в отель — 17:00.
Время указано приблизительно и может меняться в зависимости от погодных условий и дорожного трафика.
Вы узнаете:
какие дикие животные водятся в Таиланде
как живёт сельская глубинка и чем занимаются местные фермеры
что выращивают на плантациях
как устроены карстовые пещеры
как проводится буддийский ритуал на удачу
а также любопытные факты о тайской природе, буддизме и культуре
Организационные детали
Поедем на Suzuki Ertiga
В стоимость всё включено
Экскурсия проводится на русском языке
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Паттайе
Приветствую! Меня зовут Алексей, я ваш гид в Таиланде. С 2016 года я живу и работаю здесь, помогая людям открыть Таиланд не по туристическим буклетам, а по-настоящему — живой, тёплый, читать дальше
яркий, местами дикий, но всегда удивительный.
Я провёл сотни экскурсий — от классических маршрутов до редких, малоизвестных мест, куда не возят стандартные туры. Знаю, где самая вкусная уличная еда, как пройти в храм, о котором никто не знает, и куда смотреть, чтобы увидеть настоящую жизнь Таиланда.
Если хотите не просто съездить на остров, а прожить приключение — вы попали по адресу. Пишите, подскажу лучший маршрут под ваш вкус и бюджет. Добро пожаловать в Таиланд — я рядом!