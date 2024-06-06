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мои оценки максимальные! Группа была маленькая, всего 11 человек, но в низкий сезон набрать и столько - это победа! А нам, туристам, было в такой небольшой компании очень комфортно. Гиды Оскар-первый день и Лин- второй день. Профессионалы своего дела! Молодцы! По времени - всё четко по плану, практически минута в минуту. Вернулись только позже, чем планировали на час, но нас высаживали почти последних и были пробки, простительно… Из замечаний или вернее пожеланий к организаторам. На озеро, возможно, не стоит возить туристов, когда вода такая мелкая или брать более мобильную легкую лодку… в принципе мы ничего не увидели. . я второй раз была здесь, есть с чем сравнить.. этот пункт программы в вашем исполнении разочаровал, но не испортил общего впечатления. Итого: ЭКСКУРСИЮ И ОРГАНИЗАТОРА РЕКОМЕНДУЮ!