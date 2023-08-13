Автомобиль с русским водителем

Индивидуальные экскурсии в Паттайе с русским водителем: выбирайте свой маршрут

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Ответы на вопросы
Ваша поездка с русским водителем в Паттайе или Таиланде будет неповторимым опытом, наполненным удивительными впечатлениями и незабываемыми моментами, которые вы сможет определите для себя самостоятельно.
Автомобиль с русским водителем
Автомобиль с русским водителем
Автомобиль с русским водителем
Автомобиль с русским водителем
Автомобиль с русским водителем
Автомобиль с русским водителем
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ваш надежный помощник во время поездки.
  • Если Вы планируете с максимальной пользой провести время в Паттайе или в путешествии по Таиланду, вы можете выбрать один из двух вариантов реализации задуманного: выбрать на нашем сайте и забронировать одну или несколько индивидуальных экскурсий (как поступает большинство туристов), либо пойти по менее стандартному сценарию и забронировать большой комфортный шестиместный автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем на несколько часов или несколько дней для поездок по Паттайе или путешествия по Таиланду.
  • В этом случае автомобиль с русским водителем на протяжении всего времени будет в вашем распоряжении. Вы можете сами составить план посещения интересующих вас мест и достопримечательностей, можете менять свои планы и пользоваться услугами автомобиля и водителя как вам удобно. На протяжении всего времени русский водитель будет помогать вам знакомиться с Паттайей или Таиландом и, при необходимости, даст полезные рекомендации.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа русского водителя до 10 часов/день
  • Автомобильное топливо
  • Платные дороги
Что не входит
  • Платные парковки
Место начала и завершения?
Ваш отель в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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