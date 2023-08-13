Индивидуальные экскурсии в Паттайе с русским водителем: выбирайте свой маршрут
Ваша поездка с русским водителем в Паттайе или Таиланде будет неповторимым опытом, наполненным удивительными впечатлениями и незабываемыми моментами, которые вы сможет определите для себя самостоятельно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ваш надежный помощник во время поездки.
- Если Вы планируете с максимальной пользой провести время в Паттайе или в путешествии по Таиланду, вы можете выбрать один из двух вариантов реализации задуманного: выбрать на нашем сайте и забронировать одну или несколько индивидуальных экскурсий (как поступает большинство туристов), либо пойти по менее стандартному сценарию и забронировать большой комфортный шестиместный автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем на несколько часов или несколько дней для поездок по Паттайе или путешествия по Таиланду.
- В этом случае автомобиль с русским водителем на протяжении всего времени будет в вашем распоряжении. Вы можете сами составить план посещения интересующих вас мест и достопримечательностей, можете менять свои планы и пользоваться услугами автомобиля и водителя как вам удобно. На протяжении всего времени русский водитель будет помогать вам знакомиться с Паттайей или Таиландом и, при необходимости, даст полезные рекомендации.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа русского водителя до 10 часов/день
- Автомобильное топливо
- Платные дороги
- Что не входит
- Платные парковки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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