Индивидуальный трансфер из аэропорта позволит начать отдых в Таиланде приятно и без неожиданностей.
Опытный водитель встретит вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Опытный водитель встретит вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы предоставим комфортабельный транспорт — легковой автомобиль (для 1–3 человек) или минивэн (до 10 человек). Встретим вас с именной табличкой и улыбкой и отвезём в отель за фиксированную стоимость.
Организационные детали
- Услуги трансфера оказывают водители, владеющие тайским языком
- Если вас надо встретить в аэропорту Утапао, пожалуйста, заранее укажите номер вашего рейса, ФИО и время прибытия самолета. Наш водитель будет ждать вас с табличкой
- Если вас надо отвезти из отеля Паттайи в аэропорт Утапао, пожалуйста, заранее сообщите название вашего отеля и желаемое время отправления
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 1335 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!Задать вопрос
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