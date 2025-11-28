Наш маршрут — для тех, кто ценит небанальные достопримечательности, эстетику и красоту в деталях. Мы соединили в одном дне храмы, скрытые от глаз, заброшенную виллу, атмосферные кафе, красочные природные уголки и даже самолёт, ставший арт-пространством. Каждый поворот — это возможность увидеть редкую красоту и сохранить её не только на фото, но и в себе.

от $257 за человека

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Паттайи: не спеша, без суеты, но с внутренним предвкушением — вы увидите Паттайю такой, какой её ещё не знали

9:30 — Ват Пхра Пхрапханимит (Wat Phra Phraphanimit)

Белоснежный храм на вершине холма, будто выросший из облаков.

Мало кто сюда доезжает, а зря: чистая архитектура, простор и свет создают магическое ощущение покоя.

10:00 — Ват Хуай Яй (Wat Huay Yai)

Уютный деревенский храм, где ощущается настоящая тайская духовность. Здесь нет туристических автобусов и шума — только тишина, запах ладана, звон колокольчиков и тепло деревянных построек.

10:30 — заброшенный Bali Pool Villa Resort

Заросшая вилла в балийском стиле, оставленная природой. Мхом поросшие бассейны, полурассыпавшиеся колонны, зелень сквозь трещины стен — будто сцена из клипа или арт-фотосессии.

11:00 — кафе Black Forest

Скрытое кафе в зелёных зарослях — райский уголок прямо в черте города. Деревянные мостики, подвесные качели, тропинки, ручьи и полное ощущение леса.

12:00 — гора Будды (Khao Chi Chan)

Одна из самых впечатляющих локаций в окрестностях Паттайи.

Величественный силуэт Будды, вырезанный лазером в скале и инкрустированный золотом, возвышается над ландшафтом.

13:00 — арт-кафе в самолёте Coffee War

Ты садишься в самолёт — но не чтобы улететь, а выпить кофе.

Это арт-пространство внутри настоящего авиалайнера: кабина пилота, кресла бизнес-класса, интерьер с видом на крылья.

14:00 — самые эффектные смотровые площадки

С них мы увидим Паттайю с разных ракурсов. Рассмотрим культовую статую Большого Будды, панораму залива с надписью Pattaya City и оценим лучший вид на город с холма Пратамнак.

16:30 — Pa Boon Café

Кафе с прудами, домиками над водой, разноцветными кои и десертами. Здесь приятно сделать лёгкие вечерние кадры, вдохнуть спокойствие и увезти с собой всё, что накопилось за день.

Тайминг ориентировочный и может корректироваться по вашему желанию.

Организационные детали

В стоимость включено:

— Трансфер на комфортабельном автомобиле Honda HR-V с кондиционером

— Все входные билеты и сборы по маршруту

— Посещение кафе в самолёте (Coffee War)

Не включено:

— Обед (выбор по меню, средний чек — от 150 до 300 батов)

— Напитки и десерты в кафе (по желанию)

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.