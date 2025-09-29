Это эстетическое путешествие с вау-эффектом в каждом месте. Вы пройдёте по саду, который признан одним из лучших в Азии. Побываете в королевском храме. Увидите 109-метрового золотого Будду. Прогуляетесь по улочкам Италии, не выезжая из Таиланда. И пообедаете в замке с тосканской атмосферой. Этот маршрут — вне суеты, с акцентом на комфорт и высокий уровень сервиса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $225 за человека, если вас больше

от $450 за 1–2 человек или $225 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:30 — тропический сад «Нонг Нуч» (Nong Nooch). Вы окажетесь среди французских террас, ковров из орхидей и зеркальных прудов. В этом саду легко забыть, что за воротами шумит Паттайя.

13:00 — храм Wat Yansangwararam. Белоснежные линии храмового комплекса отражаются в гладкой воде озера. Здесь нет суеты — только симметрия, чистый воздух и ощущение, что время замедлилось.

14:00 — итальянская деревня и обед в замке Castello di Bellagio. Мощёные улочки, фонтаны, виноградные лозы и каменные фасады будто перенесены из Тосканы. На обеде в замке — антипасти, свежая паста, бокал вина.

15:30 — гора Будды (Khao Chi Chan). На скале высотой более сотни метров золотыми линиями начертан образ Будды. Он виден издалека, но только вблизи понимаешь его масштаб и силу.

16:30 — смотровая площадка у надписи PATTAYA. Это символичная финальная точка: ветер, простор и панорама города с заливом.

Организационные детали