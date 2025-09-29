Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Это эстетическое путешествие с вау-эффектом в каждом месте. Вы пройдёте по саду, который признан одним из лучших в Азии. Побываете в королевском храме. Увидите 109-метрового золотого Будду. Прогуляетесь по улочкам Италии, не выезжая из Таиланда. И пообедаете в замке с тосканской атмосферой. Этот маршрут — вне суеты, с акцентом на комфорт и высокий уровень сервиса.
Описание экскурсии
9:30 — тропический сад «Нонг Нуч» (Nong Nooch). Вы окажетесь среди французских террас, ковров из орхидей и зеркальных прудов. В этом саду легко забыть, что за воротами шумит Паттайя.
13:00 — храм Wat Yansangwararam. Белоснежные линии храмового комплекса отражаются в гладкой воде озера. Здесь нет суеты — только симметрия, чистый воздух и ощущение, что время замедлилось.
14:00 — итальянская деревня и обед в замке Castello di Bellagio. Мощёные улочки, фонтаны, виноградные лозы и каменные фасады будто перенесены из Тосканы. На обеде в замке — антипасти, свежая паста, бокал вина.
15:30 — гора Будды (Khao Chi Chan). На скале высотой более сотни метров золотыми линиями начертан образ Будды. Он виден издалека, но только вблизи понимаешь его масштаб и силу.
16:30 — смотровая площадка у надписи PATTAYA. Это символичная финальная точка: ветер, простор и панорама города с заливом.
Организационные детали
В стоимость включены все входные билеты по маршруту, трансфер на автомобиле Honda HR-V или аналогичной модели
Дополнительно оплачивается обед в ресторане по меню — от 500 бат за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
Мои экскурсии охватывают Таиланд
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.
е
елена
29 сен 2025
Экскурсия с Дмитрием великолепна❤️ Начну с того, сто Дмитрий спас наш отдых в Паттайе. Для нас- это первое посещение страны, непляжный отдых, странная еда… Как хорошо, что мы взяли экскурсию читать дальше
с Дмитрием в самом начале путешествия. Дмитрий устроил день - праздник, с невероятными эмоциями в красивейшем саду со слонами, попугаями, редкими видами растений, шоу танцовщиц. Душевное посещение самого большого скального изображения Будды. Мы очень вкусно поели и получили много рекомендаций вкусных заведений в Паттайе. Главное, Дмитрий организовал нам все оставшиеся дни отпуска- острова, путешесвие по реке, Аюттайя, Бангког. Глазами Дмитрия, его любовью, опытом и огромным багажом знаний можно влюбиться в эту страну. Дмитрий - очень опытный, щедрый на знания и душевный экскурсовод. Спасибо🙏