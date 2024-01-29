Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат.
Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+ лет)
|5 700 ฿
|Дети (3-7 лет)
|3 000 ฿
|Инфанты (0-3 года)
|0 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
- Ко Чанг
- 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб)
Описание
Об экскурсии Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха. Важная информация Экскурсия проводится при наборе группы. если группа не набирается — мы предложим вам другую дату, программу или вернем вам деньги
По НЕЧЁТНЫМ ДАТАМ! Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда - обратно.
- Отель.
- 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
- Входные билеты.
- Русскоязычный гид.
- Программа Полная (есть 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин и экскурсия по островам)
- 1 день
- Сбор из отелей (5:30-6:15).
- Остановка на завтрак на заправке (коробочка с завтраком с собой).
- Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
- Переправа на пароме.
- Заселение в отель по программе.
- Обед.
- Свободное время.
- Ужин.
- Шоу огней (если будет).
- 2 день
- Завтрак в отеле.
- 09:30 Выезд из отеля и Морская экскурсия на острова с обедом: 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб).
- 12:30 Обед на пароходе.
- Возвращение с морской экскурсии на Ко Чанг к 16:00.
- Фруктовый рынок и 21:00-22:00 – возвращение в Паттайю
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл Вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По НЕЧЁТНЫМ ДАТАМ! Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.Экскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- До 3 лет бесплатно
- 3-7 лет 50% скидка только на полную программу и без допополнительной кровати
- 3-10 лет 20% с допополнительной кроватью
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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