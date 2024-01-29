Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.

Описание

Об экскурсии Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха. Важная информация Экскурсия проводится при наборе группы. если группа не набирается — мы предложим вам другую дату, программу или вернем вам деньги