Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем

Групповой тур в Паттайе
Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат.

Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ближайшие даты:
29
янв
1
фев
3
фев
5
фев
7
фев
9
фев
11
фев
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (7+ лет)5 700 ฿
Дети (3-7 лет)3 000 ฿
Инфанты (0-3 года)0 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
  • Ко Чанг
  • 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб)

Описание

Об экскурсии Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха. Важная информация Экскурсия проводится при наборе группы. если группа не набирается — мы предложим вам другую дату, программу или вернем вам деньги

По НЕЧЁТНЫМ ДАТАМ! Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда - обратно.
  • Отель.
  • 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
  • Входные билеты.
  • Русскоязычный гид.
  • Программа Полная (есть 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин и экскурсия по островам)
  • 1 день
  • Сбор из отелей (5:30-6:15).
  • Остановка на завтрак на заправке (коробочка с завтраком с собой).
  • Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
  • Переправа на пароме.
  • Заселение в отель по программе.
  • Обед.
  • Свободное время.
  • Ужин.
  • Шоу огней (если будет).
  • 2 день
  • Завтрак в отеле.
  • 09:30 Выезд из отеля и Морская экскурсия на острова с обедом: 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб).
  • 12:30 Обед на пароходе.
  • Возвращение с морской экскурсии на Ко Чанг к 16:00.
  • Фруктовый рынок и 21:00-22:00 – возвращение в Паттайю
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По НЕЧЁТНЫМ ДАТАМ! Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • До 3 лет бесплатно
  • 3-7 лет 50% скидка только на полную программу и без допополнительной кровати
  • 3-10 лет 20% с допополнительной кроватью
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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