Найдено 1 тур в категории « Джунгли » в Паттайе, цена 12 750 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 2 дня 22 часа Джунгли, водопады и река Квай: путешествие в Канчанабури Начало: Паттайя, ваш отель 12 750 ฿ за человека Все туры Паттайи

Забронируйте тур в Паттайе на 2026 год по теме «Джунгли», цены от 12750฿. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь