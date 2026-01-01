Туры в джунгли Паттайи

Найдено 1 тур в категории «Джунгли» в Паттайе, цена 12 750 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Джунгли, водопады и река Квай: путешествие в Канчанабури
2 дня 22 часа
Джунгли, водопады и река Квай: путешествие в Канчанабури
Начало: Паттайя, ваш отель
12 750 ฿ за человека
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