Экскурсия на остров Самет: пляжи, рифы и культура
Особенности острова Самет — это его белоснежные пляжи, теплые воды Сиамского залива и захватывающие пейзажи, которые будут радовать вас на протяжении всей экскурсии.
Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.
Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- 1 день: Открытие Самета и его прекрасного мира.
- С первыми лучами утреннего солнца мы отправляемся из уютных отелей Паттайи в увлекательное путешествие на остров Самет. Под покровом яркого неба и ласковых ветерков мы пересекаем гладь Сиамского залива, ощущая свободу и волнение, которые сопровождают наше путешествие.
- Встречает нас Остров Самет с его прекрасными пляжами, где мелкий белый песок приятно ласкает ноги, а теплая вода обещает незабываемые ванны и возможность поплавать среди тропических рифов.
- Свободное время на острове дарит нам возможность насладиться его красотой и разнообразием. Вы можете погрузиться в мир сноркелинга, исследуя живописный подводный мир с его яркими рыбками и кораллами. Или же вы можете выбрать спокойный отдых на берегу, наслаждаясь звуками прибоя и купаясь в ласковом солнце.
- 2 день: По следам солнечного острова.
- Пробуждаясь на острове Самет, мы готовимся к новому дню, наполненному свободным временем и восхитительными впечатлениями. Завтрак, приготовленный с любовью и изысканностью, позволяет вам запастись энергией на целый день.
- Свободное время на острове открывает перед вами возможность продолжить исследование его природы и культуры. Вы можете прогуляться по живописным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами и ароматами тропической растительности. Или же вы можете посетить местные магазины и рынки, где вы найдете уникальные сувениры и изысканности тайской кухни.
- Возвращаясь к закату наших приключений на острове, мы грустим, покидая это прекрасное место. Сердца наполнены радостью от увиденного и пережитого, а воспоминания о Самете.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Паттайя — пирс — Паттайя
- Скоростной катер от пирса до о. Самет и обратно
- Билет на территорию о. Самет
- Проживание и завтрак Silver Sand Resort 3***
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед и ужин
- 1100 ฿ одноместное размещение в номере
- + ночь, включен завтрак, Взрослый— 1500 ฿ / Детский — 800 ฿
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитный крем и головной убор
- Деньги на еду и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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