Остров Самет от двух дней

Экскурсия на остров Самет: пляжи, рифы и культура

Описание
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Ответы на вопросы
Особенности острова Самет — это его белоснежные пляжи, теплые воды Сиамского залива и захватывающие пейзажи, которые будут радовать вас на протяжении всей экскурсии.

Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • 1 день: Открытие Самета и его прекрасного мира.
  • С первыми лучами утреннего солнца мы отправляемся из уютных отелей Паттайи в увлекательное путешествие на остров Самет. Под покровом яркого неба и ласковых ветерков мы пересекаем гладь Сиамского залива, ощущая свободу и волнение, которые сопровождают наше путешествие.
  • Встречает нас Остров Самет с его прекрасными пляжами, где мелкий белый песок приятно ласкает ноги, а теплая вода обещает незабываемые ванны и возможность поплавать среди тропических рифов.
  • Свободное время на острове дарит нам возможность насладиться его красотой и разнообразием. Вы можете погрузиться в мир сноркелинга, исследуя живописный подводный мир с его яркими рыбками и кораллами. Или же вы можете выбрать спокойный отдых на берегу, наслаждаясь звуками прибоя и купаясь в ласковом солнце.
  • 2 день: По следам солнечного острова.
  • Пробуждаясь на острове Самет, мы готовимся к новому дню, наполненному свободным временем и восхитительными впечатлениями. Завтрак, приготовленный с любовью и изысканностью, позволяет вам запастись энергией на целый день.
  • Свободное время на острове открывает перед вами возможность продолжить исследование его природы и культуры. Вы можете прогуляться по живописным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами и ароматами тропической растительности. Или же вы можете посетить местные магазины и рынки, где вы найдете уникальные сувениры и изысканности тайской кухни.
  • Возвращаясь к закату наших приключений на острове, мы грустим, покидая это прекрасное место. Сердца наполнены радостью от увиденного и пережитого, а воспоминания о Самете.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Паттайя — пирс — Паттайя
  • Скоростной катер от пирса до о. Самет и обратно
  • Билет на территорию о. Самет
  • Проживание и завтрак Silver Sand Resort 3***
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
  • 1100 ฿ одноместное размещение в номере
  • + ночь, включен завтрак, Взрослый— 1500 ฿ / Детский — 800 ฿
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем и головной убор
  • Деньги на еду и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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