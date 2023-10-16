Встречаемся и отправляемся на остров Ко Чанг. Остановимся на завтрак и доедем до места старта паромной переправы, во время которой вы полюбуетесь завораживающими видами. В конце пути нас ждёт небольшой семейный отель на первой линии с собственным пляжем, где возникает ощущение, что находишься на краю света — настолько это место немноголюдно.

Пообедав и отдохнув после дороги, посетим Кай Бэй — популярную смотровую площадку, с которой открываются фантастические виды на море и соседние острова. Затем побываем на слоновьей ферме: вы покормите животных, а за дополнительную плату сможете покататься на них и вместе искупаться. Если вы путешествуете с детьми и на ферме будут слонята, рекомендуем заказать купание с ними — счастье в глазах ваших детей вы запомните надолго.

Вечером поужинаем и насладимся эффектным огненным шоу.