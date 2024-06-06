1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Вы зайдёте сразу в два храма восточных культур — Таиланда и Китая»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Самый старый храм Бангкока Ват По, или храм Лежачего Будды»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историю, культуру, религию и современную жизнь Таиланда»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
13 часов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$83 за человека
Мини-группа
10 часов
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде»
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Наше путешествие начнется с посещения величественного храма Wat Sothon Wararam Worawihan, который расположен на западном берегу реки Банг Паконг»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
«15:30 Отправление с острова на пирс15:40 Посещение храма Лыанг По Дам»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«Храм Красного дракона, построенный в начале 18 века»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Мини-группа
13 часов
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Здесь находится буддийский храм Ват Као Суким, а ещё отсюда открываются роскошные панорамные виды»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Мини-группа
8 часов
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите самый большой и красивый храм Паттайи и сможете принять участие в ритуале на привлечение удачи»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Мини-группа
12 часов
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Мы побываем в храме-корабле Ват Ян Нава, пройдемся по Португальскому и Индийскому кварталам, побываем в историческом районе Kudi Chin»
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 875฿ за человека
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в Аютайю из Паттайи: древние храмы и королевская резиденция
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Аютайю, древнюю столицу Сиама, и откройте для себя её уникальные храмы и руины
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Это зависит от количества русскоговорящих групп, приезжающих в конкретный день в конкретный храм, и не зависит от нас»
Расписание: пн, ср, сб в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
2 875฿ за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«В музее вы познакомитесь с историей, религией, культурой и традициями Таиланда»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
«14:30 — Посещение красивого католического храма в Чантабури»
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«16:30 Посещение древнего храма Wat Intharawiharn»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«А также раскроете религиозные особенности страны в местных святынях: храмах и пещерах»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
- ААртем29 мая 2024Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
- ИИрина26 мая 2024Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!
- ИИнна5 мая 2024Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ААлексей14 апреля 2024Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
- ЕЕкатерина13 апреля 2024В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
- ЯЯна8 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Святые места»
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