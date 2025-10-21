Мои заказы

Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Паттайи

Исследовать руины древней столицы и рассмотреть лик Будды в корнях дерева
Разрушенный и воскрешённый, город Аюттайя хранит следы великого прошлого. Вы пройдёте по его храмам и руинам, услышите о столетиях расцвета и трагической гибели столицы.

Увидите знаковые памятники, внесённые в список ЮНЕСКО, и узнаете, как получить от Будды благословение на удачу.
5
12 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя17
ноя19
ноя22
ноя24
ноя26
ноя
Время начала: 06:45

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Королевский храм. Его символ — три ступы в форме колокола, некогда покрытые золотом. В каждой хранился прах королей Аюттайи
  • Храм Высшего Патриарха — главный религиозный и культурный центр древней столицы со священными реликвиями Будды
  • Голову Будды в корнях дерева — символ Исторического парка и самой Аюттайи
  • Аллею обезглавленных Будд — вдоль стен храма стоят десятки статуй без голов. Считается, что это свидетели разрушения города: их обезглавили за то, что они «видели» бирманское вторжение
  • Великий храм Благоприятствования победе — один из немногих действующих храмов Аюттайи. Здесь находится Ступа Блистательной Победы и гигантская статуя спящего Будды, подошвы которого, по поверью, приносят удачу
  • Единственный храм, уцелевший после захвата города. Рядом с ним растёт дерево, почти полностью поглотившее лик Улыбающегося Будды
  • Скульптуру Будды возрастом более 1500 лет — редчайший памятник, высеченный из цельного куска зелёного камня. Будда изображён не в позе лотоса, а с опущенными ногами
  • Усыпальницу членов королевской семьи — храм, построенный в кхмерском стиле по образцу Ангкор-Вата. Один из крупнейших и хорошо сохранившихся в Аюттайе
  • Место съёмок фильма «Mortal Kombat»

В середине программы — обед в тайском стиле. Блюда не острые.

По дороге в Аюттайю гид расскажет о её более чем 400-летней истории — от основания, через период величия и господства, к моменту, когда бирманская армия буквально стёрла город с лица земли.

Организационные детали

  • *Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе станции метро Lat Krabang.
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, услуги тайского сопровождающего на территории Исторического парка Аюттайя, обед
  • *Отдельно оплачиваются все входные билеты — 190 батов с чел.
  • Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности программы

  • Историческую информацию даёт русскоязычный гид по дороге в Аюттайю
  • На территории Исторического парка рассказ гида не предусмотрен, вас будет сопровождать сотрудник парка (это правило парка), который владеет базовыми фразами на русском языке
  • Тайские сопровождающие могут объединять несколько групп в одну при осмотре парка. Это связано с ограниченным количеством таких сотрудников в парке и не зависит от нас
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату

в понедельник, среду и субботу в 06:45

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12 лет и старше)$72
Детский (2 -11 лет)$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
читать дальше

и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Д
Даниил
21 окт 2025
Алиса – просто фантастический гид, один из лучших, которых довелось видеть. С ней, прямо сильно рекомендую на эту программу. Тайский гид Нью, тоже понравился. С точки зрения организации, все вовремя, четко. Организаторам респект
Т
Татьяна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Прекрасный осмотр древних строений с местным гидом, который хорошо говорил по-русски. Так же в сопровождении был русскоговорящий гид Тимур, который во время дороги в микроавтобусе, рассказывал историю становления
читать дальше

самого Таиланда и историю Аюттхаи. Все были очень внимательны, постоянно проверяли никто ли не потерялся, старались создать максимально комфортные условия, не смотря ни на какие погодные нюансы. Так же, с таиским гидом посещали рынок, который, по его словам был самым дешёвым,это так и оказалось, спасибо ему за информацию, и за самые вкусные блинчики с начинкой. И обязательно, стоит попробовать местное мороженное на палочке, у Будды, которому 1500 лет, оно было самым вкусным, за весь наш отпуск. Спасибо огромное. Организация самой экскурсии на высоте. Отличные как менеджер, так и водитель, так и гиды.

А
Александр
28 сен 2025
Кроме жары, все понравилось. Алиса великолепный гид. Таец был очень веселый и отзывчивый. К его русскому нужно было привыкнуть, иногда он не понимаел вопросы, формулировал по другому и, как правило, он ухватывал суть и отвечал. Спасибо
Дмитрий
Дмитрий
9 сен 2025
Все отлично, гид молодец, интересный рассказ об истории Сиама. Программа отличная, рекомендую
Все отлично, гид молодец, интересный рассказ об истории Сиама. Программа отличная, рекомендую
О
Ольга
2 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, маст-ду в Таиланде. Русскоговорящий гид был очень хорошо осведомлен и готов ответить на любые вопросы. Места атмосферные и величественные. Забрали и вернули вовремя, накормили вкусно. 5 из 5!
А
Анна
9 июл 2025
Фантастическая программа. Полуразрушенные храмы Айюттаи поражают даже тем, что смогло сохраниться. Древний город Айюттая — это одно из чудес, которые обязательны к посещению в Таиланде. Отдельная благодарность русскому и тайскому гидам за интереснейшую программу и заботу.
Б
Борис
5 июл 2025
Дмитрий — гид с большой буквы, узнал много нового, хотя не первый раз в Таиланде. Спасибо. Организация хорошая. Рекомендую!
Юлия
Юлия
29 июн 2025
Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до Аюттайи, в дороге рассказывал и о программе и о городе в целом, без лишней
читать дальше

«воды». По приезду в Аюттайю присоединился тайский гид Касэм (надеюсь правильно запомнила). Вот честно настолько любящего свою работу человека давно не встречала. Всю дорогу улыбался, отвечал максимально на вопросы. Лично мне речь гида была понятна. Ожидайте, что у вас будет именно тайский гид в древнем городе, кому то, возможно, не все будет понятно, восприятие рассказа в первую очередь зависит от человека. Если не только слушать, но и слышать, все поймете. Гид очень внимательно относился к пожилому человеку в нашей компании, указывал где в тени посидеть и подождать нас, а также к ребенку, чтобы она не была на солнце.
Сама Аюттайя (я про историческую часть) прекрасный древний город, постройки где-то очень хорошо сохранились, где то лишь узнаваемые черты. Для любителей древнего, а также возможности сделать красивые фото, вам точно стоит поехать. На территории каждого объекта можно взять зонтики. Рекомендую брать их с собой. Тени практически нигде нет, они выручали от перегрева. Хоть мы и не долго передвигались под солнцем, но пренебрегать дополнительными защитными мерами не стоит.
Вообще очень комфортно прошла экскурсия, основная часть до 12 дня, далее сложнее ходить становится абсолютно всем, но мы основную часть уже прошли. Помимо древних построек мы также зашли в современные храмы, где нас познакомили поближе с буддизмом. После просмотра всех объектов у нас был безумно вкусный обед! Не острые блюда (наконец то желудки выдохнули)!
Абсолютно точно рекомендую экскурсию. Аюттайя это переплетение тайской культуры, кхмерской, поэтому кто был в Камбодже, уже подъезжая к месту вы поймете, что приехали к цели. Эта экскурсия физически не очень тяжелая. 2-2,5 часа дороги преодолеть можно практически всем. Между объектами короткие переезды по 7-15 минут. Поэтому, познакомиться с древними городами вполне может каждый. Очень хотелось бы посмотреть на комплексы в сумерках и на закате, но наверно надо жить в самой Аюттайе, чтобы увидеть в подсветке все. Спасибо за поездку!

Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до Аюттайи, в дороге рассказывал и о программе и о городе в целом, без лишней
И
Ирина
8 июн 2025
Все было отлично, спасибо.
А
Артем
29 мая 2025
Все было на высшем уровне. Очень понравилась и сама экскурсия, и организация. Молодцы 👍👍👍
Д
Дмитрий
20 мая 2025
Поездка вышла насыщенной и впечатляющей! Уникальные храмы и развалины Айюттайи отличаются своей самобытностью и неповторимостью от всего виденного мной ранее в Таиланде. По ходу программы встречалось множество мест с прекрасными
читать дальше

видами и не повторимыми пейзажами. Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Дмитрию, вся поездка с ним прошла легко и непринуждённо, много интересного узнал про историю Таиланда по дороге в Айюттаю. Тайский гид на месте тоже молодец, хотя русский язык ему желательно подучить. Рекомендую к посещению, тем кто любит исторические места. Спасибо за хорошую организацию.

Л
Людмила
4 мая 2025
Это программа для тех, кто хотел бы больше узнать об истории древнего Таиланда. Дмитрий очень интересно рассказывал по дороге в Аюттхаю — 5+++. Сразу видно, что гид любит свою работу. Жаль, что в парке русские гиды не могут сопровождать группу. Тайские сотрудники парка владели русским очень слабо. Храмы завораживающие. Обед понравился. Транспорт комфортабельный. В целом, все отлично.

Входит в следующие категории Паттайи

