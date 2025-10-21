Разрушенный и воскрешённый, город Аюттайя хранит следы великого прошлого. Вы пройдёте по его храмам и руинам, услышите о столетиях расцвета и трагической гибели столицы.
Увидите знаковые памятники, внесённые в список ЮНЕСКО, и узнаете, как получить от Будды благословение на удачу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Королевский храм. Его символ — три ступы в форме колокола, некогда покрытые золотом. В каждой хранился прах королей Аюттайи
- Храм Высшего Патриарха — главный религиозный и культурный центр древней столицы со священными реликвиями Будды
- Голову Будды в корнях дерева — символ Исторического парка и самой Аюттайи
- Аллею обезглавленных Будд — вдоль стен храма стоят десятки статуй без голов. Считается, что это свидетели разрушения города: их обезглавили за то, что они «видели» бирманское вторжение
- Великий храм Благоприятствования победе — один из немногих действующих храмов Аюттайи. Здесь находится Ступа Блистательной Победы и гигантская статуя спящего Будды, подошвы которого, по поверью, приносят удачу
- Единственный храм, уцелевший после захвата города. Рядом с ним растёт дерево, почти полностью поглотившее лик Улыбающегося Будды
- Скульптуру Будды возрастом более 1500 лет — редчайший памятник, высеченный из цельного куска зелёного камня. Будда изображён не в позе лотоса, а с опущенными ногами
- Усыпальницу членов королевской семьи — храм, построенный в кхмерском стиле по образцу Ангкор-Вата. Один из крупнейших и хорошо сохранившихся в Аюттайе
- Место съёмок фильма «Mortal Kombat»
В середине программы — обед в тайском стиле. Блюда не острые.
По дороге в Аюттайю гид расскажет о её более чем 400-летней истории — от основания, через период величия и господства, к моменту, когда бирманская армия буквально стёрла город с лица земли.
Организационные детали
- *Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе станции метро Lat Krabang.
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, услуги тайского сопровождающего на территории Исторического парка Аюттайя, обед
- *Отдельно оплачиваются все входные билеты — 190 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- Историческую информацию даёт русскоязычный гид по дороге в Аюттайю
- На территории Исторического парка рассказ гида не предусмотрен, вас будет сопровождать сотрудник парка (это правило парка), который владеет базовыми фразами на русском языке
- Тайские сопровождающие могут объединять несколько групп в одну при осмотре парка. Это связано с ограниченным количеством таких сотрудников в парке и не зависит от нас
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
в понедельник, среду и субботу в 06:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12 лет и старше)
|$72
|Детский (2 -11 лет)
|$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
21 окт 2025
Алиса – просто фантастический гид, один из лучших, которых довелось видеть. С ней, прямо сильно рекомендую на эту программу. Тайский гид Нью, тоже понравился. С точки зрения организации, все вовремя, четко. Организаторам респект
Т
Татьяна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Прекрасный осмотр древних строений с местным гидом, который хорошо говорил по-русски. Так же в сопровождении был русскоговорящий гид Тимур, который во время дороги в микроавтобусе, рассказывал историю становления
А
Александр
28 сен 2025
Кроме жары, все понравилось. Алиса великолепный гид. Таец был очень веселый и отзывчивый. К его русскому нужно было привыкнуть, иногда он не понимаел вопросы, формулировал по другому и, как правило, он ухватывал суть и отвечал. Спасибо
Дмитрий
9 сен 2025
Все отлично, гид молодец, интересный рассказ об истории Сиама. Программа отличная, рекомендую
О
Ольга
2 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, маст-ду в Таиланде. Русскоговорящий гид был очень хорошо осведомлен и готов ответить на любые вопросы. Места атмосферные и величественные. Забрали и вернули вовремя, накормили вкусно. 5 из 5!
А
Анна
9 июл 2025
Фантастическая программа. Полуразрушенные храмы Айюттаи поражают даже тем, что смогло сохраниться. Древний город Айюттая — это одно из чудес, которые обязательны к посещению в Таиланде. Отдельная благодарность русскому и тайскому гидам за интереснейшую программу и заботу.
Б
Борис
5 июл 2025
Дмитрий — гид с большой буквы, узнал много нового, хотя не первый раз в Таиланде. Спасибо. Организация хорошая. Рекомендую!
Юлия
29 июн 2025
Вторая экскурсия, которую я заказывала у Леонида и снова все прошло отлично. Сопровождал нас Сергей до Аюттайи, в дороге рассказывал и о программе и о городе в целом, без лишней
И
Ирина
8 июн 2025
Все было отлично, спасибо.
А
Артем
29 мая 2025
Все было на высшем уровне. Очень понравилась и сама экскурсия, и организация. Молодцы 👍👍👍
Д
Дмитрий
20 мая 2025
Поездка вышла насыщенной и впечатляющей! Уникальные храмы и развалины Айюттайи отличаются своей самобытностью и неповторимостью от всего виденного мной ранее в Таиланде. По ходу программы встречалось множество мест с прекрасными
Л
Людмила
4 мая 2025
Это программа для тех, кто хотел бы больше узнать об истории древнего Таиланда. Дмитрий очень интересно рассказывал по дороге в Аюттхаю — 5+++. Сразу видно, что гид любит свою работу. Жаль, что в парке русские гиды не могут сопровождать группу. Тайские сотрудники парка владели русским очень слабо. Храмы завораживающие. Обед понравился. Транспорт комфортабельный. В целом, все отлично.
