«воды». По приезду в Аюттайю присоединился тайский гид Касэм (надеюсь правильно запомнила). Вот честно настолько любящего свою работу человека давно не встречала. Всю дорогу улыбался, отвечал максимально на вопросы. Лично мне речь гида была понятна. Ожидайте, что у вас будет именно тайский гид в древнем городе, кому то, возможно, не все будет понятно, восприятие рассказа в первую очередь зависит от человека. Если не только слушать, но и слышать, все поймете. Гид очень внимательно относился к пожилому человеку в нашей компании, указывал где в тени посидеть и подождать нас, а также к ребенку, чтобы она не была на солнце.

Сама Аюттайя (я про историческую часть) прекрасный древний город, постройки где-то очень хорошо сохранились, где то лишь узнаваемые черты. Для любителей древнего, а также возможности сделать красивые фото, вам точно стоит поехать. На территории каждого объекта можно взять зонтики. Рекомендую брать их с собой. Тени практически нигде нет, они выручали от перегрева. Хоть мы и не долго передвигались под солнцем, но пренебрегать дополнительными защитными мерами не стоит.

Вообще очень комфортно прошла экскурсия, основная часть до 12 дня, далее сложнее ходить становится абсолютно всем, но мы основную часть уже прошли. Помимо древних построек мы также зашли в современные храмы, где нас познакомили поближе с буддизмом. После просмотра всех объектов у нас был безумно вкусный обед! Не острые блюда (наконец то желудки выдохнули)!

Абсолютно точно рекомендую экскурсию. Аюттайя это переплетение тайской культуры, кхмерской, поэтому кто был в Камбодже, уже подъезжая к месту вы поймете, что приехали к цели. Эта экскурсия физически не очень тяжелая. 2-2,5 часа дороги преодолеть можно практически всем. Между объектами короткие переезды по 7-15 минут. Поэтому, познакомиться с древними городами вполне может каждый. Очень хотелось бы посмотреть на комплексы в сумерках и на закате, но наверно надо жить в самой Аюттайе, чтобы увидеть в подсветке все. Спасибо за поездку!