Групповая
до 20 чел.
Магия Ват Ян: путешествие в мир буддизма, ритуалов и слонов
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 07:00
22 мар в 07:00
1800 ฿ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 18 212 ฿ за всё до 4 чел.
Групповая
Семь чудес в Паттайе (обзорная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 08:30 - 18:00
Завтра в 08:30
22 мар в 08:30
1493.38 ฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Храм Ват Ян»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Храм Ват Ян" можно забронировать 3 экскурсии от 1493 до 18 212.
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Храм Ват Ян», цены от 1493฿. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май