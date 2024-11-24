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Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь читать дальше захватывающими развлечениями.



Вас ждут незабываемые поездки на Американских горках, острые ощущения в Доме Страха и всплеск адреналина на сплаве по бурной реке.



Не упустите шанс прокатиться с крутой спины гигантского кита, исследовать подводный мир, испытать скорость на гоночных автомобилях, насладиться старыми ретро-автомобилями или подняться на канатной дороге над озером.



Также вы сможете увидеть все Семь чудес света в миниатюре в великолепном Саду Мечты и окунуться в зимнюю сказку Снежного городка. Этот день будет полон радости и веселья для всей семьи! Проведите незабываемый солнечный день в парке «Dream World», который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым.Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь

Дельфин Ваш гид в Паттайе Написать вопрос Билеты Можно с детьми Да от 5 100 ฿ за человека Купить Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание билета Солнечный день, проведённый в парке Dream World, надолго запомнится и взрослым, и детям. Здесь можно бесконечно кататься на аттракционах и встречаться с любимыми персонажами мультфильмов, которые разгуливают по аллеям парка. Проведите незабываемый солнечный день в парке «Dream World», который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым. Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь захватывающими развлечениями. Вас ждут незабываемые поездки на Американских горках, острые ощущения в Доме Страха и всплеск адреналина на сплаве по бурной реке. Не упустите шанс прокатиться с крутой спины гигантского кита, исследовать подводный мир, испытать скорость на гоночных автомобилях, насладиться старыми ретро-автомобилями или подняться на канатной дороге над озером. Также вы сможете увидеть все Семь чудес света в миниатюре в великолепном Саду Мечты и окунуться в зимнюю сказку Снежного городка. Этот день будет полон радости и веселья для всей семьи! 7:30 - 8:00 Отправление из отеля в Паттайе. 10:00 Прибытие в Dream World. Свободное время. 17:00 Отправление из Dream World. 19:00 - 20:00 Прибытие в отели Паттайи.

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