Проведите незабываемый солнечный день в парке «Dream World», который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым.
Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь
Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание билетаСолнечный день, проведённый в парке Dream World, надолго запомнится и взрослым, и детям. Здесь можно бесконечно кататься на аттракционах и встречаться с любимыми персонажами мультфильмов, которые разгуливают по аллеям парка. Проведите незабываемый солнечный день в парке «Dream World», который подарит яркие эмоции как детям, так и взрослым. Окунитесь в атмосферу веселья, катаясь на множестве аттракционов, встречая любимых персонажей мультфильмов и наслаждаясь захватывающими развлечениями. Вас ждут незабываемые поездки на Американских горках, острые ощущения в Доме Страха и всплеск адреналина на сплаве по бурной реке. Не упустите шанс прокатиться с крутой спины гигантского кита, исследовать подводный мир, испытать скорость на гоночных автомобилях, насладиться старыми ретро-автомобилями или подняться на канатной дороге над озером. Также вы сможете увидеть все Семь чудес света в миниатюре в великолепном Саду Мечты и окунуться в зимнюю сказку Снежного городка. Этот день будет полон радости и веселья для всей семьи! 7:30 - 8:00 Отправление из отеля в Паттайе. 10:00 Прибытие в Dream World. Свободное время. 17:00 Отправление из Dream World. 19:00 - 20:00 Прибытие в отели Паттайи.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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