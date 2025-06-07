Тропический сад Нонг Нуч в Паттайе - это уникальное место, где можно насладиться разнообразием ботанических шедевров. Посетители увидят редкие орхидеи, удивительные кактусы и знаменитый французский сад. Гид проведет по всем

уголкам парка, включая итальянский сад и сад камней Стоунхендж. Особое внимание привлекает гараж с коллекцией спортивных автомобилей и пруд с гигантскими рыбами. В завершение экскурсии гостей ждут три шоу: фольклорное, слонов и змей. Это путешествие запомнится надолго

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вас ожидает?

Вас ждет удивительное путешествие по великолепному саду орхидей, где вы сможете увидеть самые редкие и красивые виды этих изысканных растений, растущих под открытым небом в больших подвесных корзинах.

Сад кактусов

Сад кактусов поразит вас своим разнообразием оттенков, форм и видов. Эти оригинальные растения подарят вам множество впечатлений и вдохновения.

Французский сад

Французский сад, также известный как тайский Версаль, считается самой красивой частью комплекса. Это проект, созданный госпожой Нонг Нуч, вдохновленный Версальским парком. Вы сможете насладиться его красотой и гармонией.

Голубой сад

Голубой сад полностью посвящен тропическим пальмам и папоротникам. Здесь собрано более 1100 видов этих растений, что составляет треть всех существующих в мире! Среди них есть и очень редкие экземпляры.

Итальянский сад

Итальянский сад — это еще один шедевр, созданный мадам Нонг Нуч. Он воссоздает атмосферу Римского сада, где гармонично сочетаются различные растения и мраморные статуи из Италии.

Сад камней Стоунхендж

Вас ждет уменьшенная копия загадочного памятника Англии — Стоунхенджа. Не упустите возможность узнать, что за надпись оставлена на одном из камней.

Гараж машин

Отдельный участок парка отведен для экспозиции спортивных автомобилей, принадлежащих нынешнему владельцу сада. Это будет интересно не только любителям автомобилей!

Пруд с гигантами

В пруду с гигантами вы сможете покормить «с удочки» Арапаиму — крупнейшую рыбу Амазонии. Это уникальный опыт, который не оставит вас равнодушным.

Долина динозавров

Мы также посетим новую часть парка, где воссоздана жизнь в эпоху динозавров. Это место обязательно понравится детям и подарит массу положительных эмоций.

Небесный сад

В программе также висячие сады, открытые только в 2022 году. Они удивят вас своей красотой и уникальностью.

Важная информация

Гид проведет вас по всему парку, покажет лучшие места для фотографирования и расскажет об истории парка, а также о наиболее интересных экспонатах. Однако стоит отметить, что гид не является ботаником, и экскурсия не подразумевает углубленного рассказа о растениях.