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Тропический сад Нонг Нуч и шоу - фольклорное и слонов

Погрузитесь в атмосферу уникального сада Нонг Нуч с его орхидеями, кактусами и динозаврами. Три захватывающих шоу подарят незабываемые впечатления
Тропический сад Нонг Нуч в Паттайе - это уникальное место, где можно насладиться разнообразием ботанических шедевров. Посетители увидят редкие орхидеи, удивительные кактусы и знаменитый французский сад. Гид проведет по всем
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уголкам парка, включая итальянский сад и сад камней Стоунхендж. Особое внимание привлекает гараж с коллекцией спортивных автомобилей и пруд с гигантскими рыбами. В завершение экскурсии гостей ждут три шоу: фольклорное, слонов и змей. Это путешествие запомнится надолго

4.5
2 отзыва

6 причин купить этот билет

  • 🌿 Уникальные сады и растения
  • 🐘 Увлекательные шоу слонов
  • 🎭 Фольклорное представление
  • 🐍 Шоу с участием змей
  • 🚗 Коллекция спортивных автомобилей
  • 🦖 Долина динозавров для детей
Тропический сад Нонг Нуч и шоу - фольклорное и слонов
Тропический сад Нонг Нуч и шоу - фольклорное и слонов
Тропический сад Нонг Нуч и шоу - фольклорное и слонов
Ближайшие даты:
28
июн29
июн30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Сад орхидей
  • Сад кактусов
  • Французский сад
  • Голубой сад
  • Итальянский сад
  • Сад камней Стоунхендж
  • Гараж машин
  • Пруд с гигантами
  • Долина динозавров
  • Небесный сад

Описание билета

Что вас ожидает?

Вас ждет удивительное путешествие по великолепному саду орхидей, где вы сможете увидеть самые редкие и красивые виды этих изысканных растений, растущих под открытым небом в больших подвесных корзинах.

Сад кактусов

Сад кактусов поразит вас своим разнообразием оттенков, форм и видов. Эти оригинальные растения подарят вам множество впечатлений и вдохновения.

Французский сад

Французский сад, также известный как тайский Версаль, считается самой красивой частью комплекса. Это проект, созданный госпожой Нонг Нуч, вдохновленный Версальским парком. Вы сможете насладиться его красотой и гармонией.

Голубой сад

Голубой сад полностью посвящен тропическим пальмам и папоротникам. Здесь собрано более 1100 видов этих растений, что составляет треть всех существующих в мире! Среди них есть и очень редкие экземпляры.

Итальянский сад

Итальянский сад — это еще один шедевр, созданный мадам Нонг Нуч. Он воссоздает атмосферу Римского сада, где гармонично сочетаются различные растения и мраморные статуи из Италии.

Сад камней Стоунхендж

Вас ждет уменьшенная копия загадочного памятника Англии — Стоунхенджа. Не упустите возможность узнать, что за надпись оставлена на одном из камней.

Гараж машин

Отдельный участок парка отведен для экспозиции спортивных автомобилей, принадлежащих нынешнему владельцу сада. Это будет интересно не только любителям автомобилей!

Пруд с гигантами

В пруду с гигантами вы сможете покормить «с удочки» Арапаиму — крупнейшую рыбу Амазонии. Это уникальный опыт, который не оставит вас равнодушным.

Долина динозавров

Мы также посетим новую часть парка, где воссоздана жизнь в эпоху динозавров. Это место обязательно понравится детям и подарит массу положительных эмоций.

Небесный сад

В программе также висячие сады, открытые только в 2022 году. Они удивят вас своей красотой и уникальностью.

Важная информация

Гид проведет вас по всему парку, покажет лучшие места для фотографирования и расскажет об истории парка, а также о наиболее интересных экспонатах. Однако стоит отметить, что гид не является ботаником, и экскурсия не подразумевает углубленного рассказа о растениях.

Ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тропический сад Нонг Нуч
  • Фольклорное шоу
  • Шоу слонов
Что включено
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Трансферное обслуживание
Что не входит в цену
  • Катание на слонах за доп. плату - 100-200 бат
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
З
7 июн 2025
Е
26 мар 2025
Сад прекрасен, ухожен и огромен! Прям чувствуется,что сюда вложена душа. Экскурсовод Олеся вроде старалась, информацию преподнесла как надо,но чувствовалась незаинтересованность и невовлеченность
И почему-то шоу змей не было как заявлено

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