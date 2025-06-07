6 причин купить этот билет
- 🌿 Уникальные сады и растения
- 🐘 Увлекательные шоу слонов
- 🎭 Фольклорное представление
- 🐍 Шоу с участием змей
- 🚗 Коллекция спортивных автомобилей
- 🦖 Долина динозавров для детей
Что можно увидеть
- Сад орхидей
- Сад кактусов
- Французский сад
- Голубой сад
- Итальянский сад
- Сад камней Стоунхендж
- Гараж машин
- Пруд с гигантами
- Долина динозавров
- Небесный сад
Описание билета
Что вас ожидает?
Вас ждет удивительное путешествие по великолепному саду орхидей, где вы сможете увидеть самые редкие и красивые виды этих изысканных растений, растущих под открытым небом в больших подвесных корзинах.
Сад кактусов
Сад кактусов поразит вас своим разнообразием оттенков, форм и видов. Эти оригинальные растения подарят вам множество впечатлений и вдохновения.
Французский сад
Французский сад, также известный как тайский Версаль, считается самой красивой частью комплекса. Это проект, созданный госпожой Нонг Нуч, вдохновленный Версальским парком. Вы сможете насладиться его красотой и гармонией.
Голубой сад
Голубой сад полностью посвящен тропическим пальмам и папоротникам. Здесь собрано более 1100 видов этих растений, что составляет треть всех существующих в мире! Среди них есть и очень редкие экземпляры.
Итальянский сад
Итальянский сад — это еще один шедевр, созданный мадам Нонг Нуч. Он воссоздает атмосферу Римского сада, где гармонично сочетаются различные растения и мраморные статуи из Италии.
Сад камней Стоунхендж
Вас ждет уменьшенная копия загадочного памятника Англии — Стоунхенджа. Не упустите возможность узнать, что за надпись оставлена на одном из камней.
Гараж машин
Отдельный участок парка отведен для экспозиции спортивных автомобилей, принадлежащих нынешнему владельцу сада. Это будет интересно не только любителям автомобилей!
Пруд с гигантами
В пруду с гигантами вы сможете покормить «с удочки» Арапаиму — крупнейшую рыбу Амазонии. Это уникальный опыт, который не оставит вас равнодушным.
Долина динозавров
Мы также посетим новую часть парка, где воссоздана жизнь в эпоху динозавров. Это место обязательно понравится детям и подарит массу положительных эмоций.
Небесный сад
В программе также висячие сады, открытые только в 2022 году. Они удивят вас своей красотой и уникальностью.
Важная информация
Гид проведет вас по всему парку, покажет лучшие места для фотографирования и расскажет об истории парка, а также о наиболее интересных экспонатах. Однако стоит отметить, что гид не является ботаником, и экскурсия не подразумевает углубленного рассказа о растениях.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропический сад Нонг Нуч
- Фольклорное шоу
- Шоу слонов
Что включено
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Трансферное обслуживание
Что не входит в цену
- Катание на слонах за доп. плату - 100-200 бат
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день
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Отзывы и рейтинг
И почему-то шоу змей не было как заявлено