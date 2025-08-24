Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в культуру и природу Таиланда.
Участники смогут насладиться посещением водопада Сарика, исследовать пещеру Змеев Нагов и увидеть Долину 1000 Золотых Будд.
Программа включает в себя захватывающие поездки на квадроциклах и рафтинг по реке в национальном парке «Кхао Яй». Это идеальный выбор для тех, кто ищет приключения и хочет открыть для себя тайные уголки Паттайи
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🏞️ Водопад Сарика
- 🚴♂️ Квадроциклы для активных
- 🚣♀️ Сплав по реке
- 🕌 Посещение храмов
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Пещера Змеев Нагов
- Розовый храм
- Долина 1000 Золотых Будд
Описание экскурсииПриключенческая экскурсия для всей семьи• Остановка на завтрак • Роскошная пещера Змеев Нагов • Смотровая площадка на одной из самых высоких плотин Королевства • Путешествие на квадроциклах сквозь джунгли (по желанию) • Сплав на рафтах по реке в национальном парке «Кхао Яй» • Обед • Розовый храм • Грандиозный водопад Сарика и купание в нем • Потрясающая Долина 1000 Золотых Будд Важная информация: Условия по квадроциклам:
- Допускаются только имеющие опыт вождения ATV в возрасте от 14 до 60 лет.
- Туристы в состоянии алкогольного или иного опьянения к управлению квадроциклом не допускаются.
• В управлении квадроциклом может быть отказано гостю в случае его неадекватного поведения, отсутствия опыта вождения или несоблюдения правил управления ATV. Что взять с собой:
- Ланч-бокс из отеля • Копию паспорта • Купальные костюмы и полотенца • Одежду для посещения храмов (закрытые плечи и колени) • Одежду и обувь для активного отдыха.
- Головные уборы • Деньги на личные нужды • Фото-видеоаппаратура, зарядные устройства.
По четвергам и воскресеньям в 05:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
Что не входит в цену
- По желанию, катание на квадроциклах по джунглям (ATV) - 500 бат
- По желанию, подношения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии - ресепшен вашего отеля
Завершение: Окончание экскурсии - ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Условия по квадроциклам:
- В управлении квадроциклом может быть отказано гостю в случае его неадекватного поведения, отсутствия опыта вождения или несоблюдения правил управления ATV
- Что взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
