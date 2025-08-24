Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в культуру и природу Таиланда.



Участники смогут насладиться посещением водопада Сарика, исследовать пещеру Змеев Нагов и увидеть Долину 1000 Золотых Будд.



Программа включает в себя захватывающие поездки на квадроциклах и рафтинг по реке в национальном парке «Кхао Яй». Это идеальный выбор для тех, кто ищет приключения и хочет открыть для себя тайные уголки Паттайи