Мини-группа
до 11 чел.
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Уникальная экскурсия из Паттайи: буддийский монастырь, карстовые пещеры и каскадный водопад. Погрузитесь в мир природы и спокойствия
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 07:00
24 авг в 07:00
2400 ฿ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы
Увлекательное путешествие по джунглям Таиланда, где можно увидеть карстовые пещеры и водопады. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
2700 ฿ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Невероятный Таиланд
Погрузитесь в мир удивительных приключений в Паттайе. Исследуйте водопады, храмы и джунгли, наслаждаясь активным отдыхом и культурными открытиями
Начало: Начало экскурсии - ресепшен вашего отеля
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 05:30
24 авг в 05:30
27 авг в 05:30
3100 ฿ за человека
- RRoman7317 октября 2023Ездили от "Дельфин тур", организаторы молодцы, всё чётко по времени, накануне написали в WhatsApp во сколько заберут от отеля, как
- ККотко22 марта 2023Первая локация с пещерой и достаточно неухоженной территорией при храме - расстроила, но остаток экскурсии вернул настроение на место.
Поездка очень понравилась, находились по пещерам с летучими мышами, нагулялись по заповеднику, накормили карпов своими ногами, отлично провели время.
Кормили кстати очень вкусно.
