Мои заказы

в джунгли – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «в джунгли» в Паттайе, цены от 2400 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
12 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
Уникальная экскурсия из Паттайи: буддийский монастырь, карстовые пещеры и каскадный водопад. Погрузитесь в мир природы и спокойствия
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 07:00
24 авг в 07:00
2400 ฿ за человека
Путешествие в мир дикой природы
11 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы
Увлекательное путешествие по джунглям Таиланда, где можно увидеть карстовые пещеры и водопады. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
2700 ฿ за человека
Невероятный Таиланд
На квадроциклах
15 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Невероятный Таиланд
Погрузитесь в мир удивительных приключений в Паттайе. Исследуйте водопады, храмы и джунгли, наслаждаясь активным отдыхом и культурными открытиями
Начало: Начало экскурсии - ресепшен вашего отеля
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 05:30
24 авг в 05:30
27 авг в 05:30
3100 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman731
    7 октября 2023
    Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
    Ездили от "Дельфин тур", организаторы молодцы, всё чётко по времени, накануне написали в WhatsApp во сколько заберут от отеля, как
    читать дальше

    зовут гида.
    Хочу предупредить, что пожилым и неподготовленным физически будет тяжело. Придется лазить по камням и высоким ступеням, особенно при подъеме на водопады, имейте это ввиду. Все очень понравилось, красивые виды, джунгли, храм в пещере,очень вкусный обед! Гид Руслан много рассказывал, всегда был с нами. Рекомендую эту экскурсию к посещению.

  • К
    Котко
    22 марта 2023
    Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
    Первая локация с пещерой и достаточно неухоженной территорией при храме - расстроила, но остаток экскурсии вернул настроение на место.
    Поездка очень понравилась, находились по пещерам с летучими мышами, нагулялись по заповеднику, накормили карпов своими ногами, отлично провели время.
    Кормили кстати очень вкусно.
  • К
    Котко
    22 марта 2023
    Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
    Первая локация с пещерой и достаточно неухоженной территорией при храме - расстроила, но остаток экскурсии вернул настроение на место.
    Поездка очень понравилась, находились по пещерам с летучими мышами, нагулялись по заповеднику, накормили карпов своими ногами, отлично провели время.
    Кормили кстати очень вкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Затерянный мир - Кхао Вонг и Кхао Чи Мао
  2. Путешествие в мир дикой природы
  3. Невероятный Таиланд
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Аюттайя
  2. Самое главное
  3. Золотой Будда
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "в джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 3100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «в джунгли», 4 ⭐ отзыва, цены от 2400฿. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь