Мои заказы

Неизведанный Таиланд: путешествие в Логово дракона - из Паттайи

Исследовать скрытые уголки Таиланда: от мистических пещер до затерянного плато
Наша поездка ведёт к крохотному плато, где раньше жили отшельники. Через пещерный храм с подземным тоннелем мы попадём в тенистый оазис, окружённый горами. Ещё вы увидите мистический монастырь на озере, парк духов, поляну обезьян и гроты. И погрузитесь в спокойствие неизведанной природы.
5
1 отзыв
Неизведанный Таиланд: путешествие в Логово дракона - из Паттайи© Леонид
Неизведанный Таиланд: путешествие в Логово дракона - из Паттайи© Леонид
Неизведанный Таиланд: путешествие в Логово дракона - из Паттайи© Леонид

Описание экскурсии

Логово дракона — это комплекс пещер, одну из которых мы осмотрим. В 1987 году будущий настоятель пещерного храма нашёл путь к тенистому оазису — небольшому затерянному плато. С тех пор это место используется для медитаций. Мы тоже отдохнём в этом уединённом месте.

Примерный тайминг:

7:30–8:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи
9:00 — Mountain Coffee Park — кафе с небольшим парком, где можно отдохнуть и выпить кофе, любуясь гигантскими арапаймами и цветными карпами в озере
11:30 — мистический монастырь на озере, расположенный посреди парка духов
13:00 — обед в тайском стиле, без остроты
14:30 — исследование пещерного храма и подземный тоннель к Затерянному плато, окружённому горами
15:30 — поляна обезьян с большим количеством отдыхающих приматов
16:00 — осмотр нескольких пещер и гротов с причудливыми сталагмитами и сталактитами
18:00–19:00 — возвращение в отели Паттайи

На каждом этапе маршрута гид даст интересную информацию о посещаемых местах.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, обед
  • Отдельно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе — 170 батов с чел.
  • Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12 лет и старше)$69
Детский (2-11 лет)$51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 840 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
читать дальше

и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Natalia
Natalia
12 ноя 2025
Все было отлично,гид Вадим огонь,все рассказал показал,еда очень вкусная,мы с сестрой довольны экскурсией,в следующем году обязательно закажем ее.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$66 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
На автобусе
На поезде
13 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
22 ноя в 06:15
25 ноя в 06:15
$128 за человека
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
24%
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Паттайи
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
21 ноя в 06:30
23 ноя в 06:30
$84$111 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе