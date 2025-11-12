Неизведанный Таиланд: путешествие в Логово дракона - из Паттайи
Исследовать скрытые уголки Таиланда: от мистических пещер до затерянного плато
Наша поездка ведёт к крохотному плато, где раньше жили отшельники. Через пещерный храм с подземным тоннелем мы попадём в тенистый оазис, окружённый горами. Ещё вы увидите мистический монастырь на озере, парк духов, поляну обезьян и гроты. И погрузитесь в спокойствие неизведанной природы.
Описание экскурсии
Логово дракона — это комплекс пещер, одну из которых мы осмотрим. В 1987 году будущий настоятель пещерного храма нашёл путь к тенистому оазису — небольшому затерянному плато. С тех пор это место используется для медитаций. Мы тоже отдохнём в этом уединённом месте.
Примерный тайминг:
7:30–8:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи 9:00 — Mountain Coffee Park — кафе с небольшим парком, где можно отдохнуть и выпить кофе, любуясь гигантскими арапаймами и цветными карпами в озере 11:30 — мистический монастырь на озере, расположенный посреди парка духов 13:00 — обед в тайском стиле, без остроты 14:30 — исследование пещерного храма и подземный тоннель к Затерянному плато, окружённому горами 15:30 — поляна обезьян с большим количеством отдыхающих приматов 16:00 — осмотр нескольких пещер и гротов с причудливыми сталагмитами и сталактитами 18:00–19:00 — возвращение в отели Паттайи
На каждом этапе маршрута гид даст интересную информацию о посещаемых местах.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, сопровождение русскоговорящего гида, обед
Отдельно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе — 170 батов с чел.
Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
Программа не подойдёт людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый (12 лет и старше)
$69
Детский (2-11 лет)
$51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 840 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском читать дальше
и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.
Natalia
12 ноя 2025
Все было отлично,гид Вадим огонь,все рассказал показал,еда очень вкусная,мы с сестрой довольны экскурсией,в следующем году обязательно закажем ее.