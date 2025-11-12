Наша поездка ведёт к крохотному плато, где раньше жили отшельники. Через пещерный храм с подземным тоннелем мы попадём в тенистый оазис, окружённый горами. Ещё вы увидите мистический монастырь на озере, парк духов, поляну обезьян и гроты. И погрузитесь в спокойствие неизведанной природы.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Логово дракона — это комплекс пещер, одну из которых мы осмотрим. В 1987 году будущий настоятель пещерного храма нашёл путь к тенистому оазису — небольшому затерянному плато. С тех пор это место используется для медитаций. Мы тоже отдохнём в этом уединённом месте.

Примерный тайминг:

7:30–8:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи

9:00 — Mountain Coffee Park — кафе с небольшим парком, где можно отдохнуть и выпить кофе, любуясь гигантскими арапаймами и цветными карпами в озере

11:30 — мистический монастырь на озере, расположенный посреди парка духов

13:00 — обед в тайском стиле, без остроты

14:30 — исследование пещерного храма и подземный тоннель к Затерянному плато, окружённому горами

15:30 — поляна обезьян с большим количеством отдыхающих приматов

16:00 — осмотр нескольких пещер и гротов с причудливыми сталагмитами и сталактитами

18:00–19:00 — возвращение в отели Паттайи

На каждом этапе маршрута гид даст интересную информацию о посещаемых местах.

Организационные детали