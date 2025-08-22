Мои заказы

Подводные приключения - снорклинг-тур на коралловый риф

Ближайшие даты:
25
авг28
авг1
сен4
сен8
сен11
сен15
сен
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Исследуйте и наслаждайтесь видами подводного мира в увлекательном подводном путешествии – фотографируемся с рыбками, в том числе «Нэмо», на коралловых рифах (рифы еще более разнообразные и красивые), плаваем, ныряем с катера и наслаждаемся подводным миром!

По понедельникам и четвергам в 07:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коралловых рифах
  • Крупная черепашью ферма
  • Пляж Танцующей Девушки (Хат Нанг Рам)
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
  • Будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

