Описание водной прогулкиИсследуйте и наслаждайтесь видами подводного мира в увлекательном подводном путешествии – фотографируемся с рыбками, в том числе «Нэмо», на коралловых рифах (рифы еще более разнообразные и красивые), плаваем, ныряем с катера и наслаждаемся подводным миром!
По понедельникам и четвергам в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловых рифах
- Крупная черепашью ферма
- Пляж Танцующей Девушки (Хат Нанг Рам)
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
- Будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
