Купание с маской в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сноркелинг» в Паттайе, цены от 700 ฿. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Три острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
7 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
Завтра в 08:30
26 фев в 08:30
2100฿ за человека
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
7 часов
Водная прогулка
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи
Погрузитесь в мир приключений на водной прогулке к безлюдному острову. Увидите военный корабль, насладитесь снорклингом и рыбалкой, отдохнёте на природе
Начало: Возле вашего отеля
«Самый крутой спот для снорклинга в окрестностях Паттайи: подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки — красота»
27 фев в 07:30
28 фев в 07:30
$700 за всё до 8 чел.
Подводные приключения - сноркелинг-тур на коралловый риф
9 часов
Водная прогулка
Подводные приключения - сноркелинг-тур на коралловый риф
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: По понедельникам и четвергам в 07:00
27 фев в 07:00
3 мар в 07:00
2750฿ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Сноркелинг»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
  2. Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
  3. Подводные приключения - сноркелинг-тур на коралловый риф
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в феврале 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 2750. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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