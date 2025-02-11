9 часов
Водная прогулка
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
Завтра в 08:30
26 фев в 08:30
2100฿ за человека
7 часов
Водная прогулка
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи
Погрузитесь в мир приключений на водной прогулке к безлюдному острову. Увидите военный корабль, насладитесь снорклингом и рыбалкой, отдохнёте на природе
Начало: Возле вашего отеля
«Самый крутой спот для снорклинга в окрестностях Паттайи: подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки — красота»
27 фев в 07:30
28 фев в 07:30
$700 за всё до 8 чел.
9 часов
Водная прогулка
Подводные приключения - сноркелинг-тур на коралловый риф
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: По понедельникам и четвергам в 07:00
27 фев в 07:00
3 мар в 07:00
2750฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений11 февраля 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно, узнал много нового. Веселые, хорошо знающие свое дело и очень приятные в общении экскурсоводы-аниматоры. Удобный корабль. Все было очень хорошо. Спасибо за прекрасную экскурсию и отлично проведенный день!
- ННаталья17 февраля 2024Забрали из отеля, отвезли на катер. Немного напрягла очередь на парашюты, но в целом все понравилось. Накупались в чистом море, рыбок посмотрели. Многим зашла пенная вечеринка. Можно побыть в тени и можно позагорать на верхней палубе.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Подводное плавание»
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