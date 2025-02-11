Е Евгений

Экскурсия очень понравилась, было интересно, узнал много нового. Веселые, хорошо знающие свое дело и очень приятные в общении экскурсоводы-аниматоры. Удобный корабль. Все было очень хорошо. Спасибо за прекрасную экскурсию и отлично проведенный день!