Евгений К.
Евгений К. – Гид из Паттайи
Шоу Каан
Задать вопрос
Шоу Каан
Шоу Каан
Шоу Каан в Паттайе не походит ни на одно шоу известное ранее. Здесь мир кино 🎥 пересекается с миром живых актеров, плюс невероятные спецэффекты, опасные трюки, роскошные костюмы перенесут вас в фантастический мир чудес.
Сюжет
Однажды молодой человек Каан, как и все подростки, не интересующийся историей 📖 и литературой, попадает в старинную библиотеку. Там библиотекарь с хитрой улыбкой подает ему старую книгу. В книге был спрятан ключ, который по неосторожности мальчика падает на пол и разбивается. Теперь Каану предстоит отправиться в фантастическое приключение, чтобы найти все части заколдованного ключа. Сможет ли храбрый мальчик побороть морскую великаншу, преодолеть чары заколдованного леса и укротить повелителя молний? Отправляйтесь на новое грандиозное шоу Kaan в Паттайе и убедитесь сами!
Что входит
  • Трансфер и входной билет.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шоу Каан
Шоу Каан
Шоу Каан

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений К.
Евгений К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Евгений К. проводит ещё 2 экскурсии

Тайский бокс
$23
1 час
Тайский бокс
Инстаграм тур: Паттайя
$54
9 часов
Инстаграм тур: Паттайя

Еще несколько необычных экскурсий в Паттайе

Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
$87
9 часов
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
10 отзывов
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
От $58
3 часа
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
5 отзывов
Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды
Неизведанные окрестности Паттайи
$113
9 часов
Неизведанные окрестности Паттайи
3 отзыва
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Мир кораллов Паттайи
$125
6 часов
Мир кораллов Паттайи
2 отзыва
Снорклинг с фотосъемкой и место силы в храме Черного монаха
Удивительный и древний Муанг Боран
$123
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
1 отзыв
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
$160
10 часов
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
1 отзыв
Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи