Евгений К. проводит ещё 2 экскурсии

Шоу Каан в Паттайе не походит ни на одно шоу известное ранее. Здесь мир кино 🎥 пересекается с миром живых актеров, плюс невероятные спецэффекты, опасные трюки, роскошные костюмы перенесут вас в фантастический мир чудес.

Сюжет

Однажды молодой человек Каан, как и все подростки, не интересующийся историей 📖 и литературой, попадает в старинную библиотеку. Там библиотекарь с хитрой улыбкой подает ему старую книгу. В книге был спрятан ключ, который по неосторожности мальчика падает на пол и разбивается. Теперь Каану предстоит отправиться в фантастическое приключение, чтобы найти все части заколдованного ключа. Сможет ли храбрый мальчик побороть морскую великаншу, преодолеть чары заколдованного леса и укротить повелителя молний? Отправляйтесь на новое грандиозное шоу Kaan в Паттайе и убедитесь сами!