Это идеальный вариант для первого знакомства с курортом.
В программе: Золотой храм — и благословение монахов, плавучий рынок с прогулкой по каналам, лучшие обзорные площадки, маяк и виды на храм Истины.
Финальным аккордом станет посещение дворца тайского миллиардера Бан Сукхавади, ужин и яркое шоу трансвеститов.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — выезд из отелей Паттайи
11:30 — Золотой храм — крупнейший в Чонбури. Благословение монахов и оберег сай-син. По желанию — ритуал «Похороны неудач»
13:00 — плавучий рынок — прогулка на традиционной лодке по каналам
14:30 — обзорная площадка — идеальна для фотосессии
15:30 — маяк Паттайи
16:30 — смотровая над храмом Истины
17:30 — роскошный ужин: шведский стол в высокий сезон; в низкий — обновляемое сет-меню
18:00 — феерическое шоу трансвеститов во время ужина
18:30 — дворец тайского миллиардера Бан Сукхавади — прогулка по парку с павлинами, сад деревьев будущего
21:00 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, входные билеты, ужин с шоу
- Отдельно по желанию оплачиваются дегустации на плавучем рынке
- Порядок локаций и формат ужина могут меняться по сезону/погоде
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$60
|Дети до 12 лет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 104 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
