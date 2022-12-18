Согласно расписанию в календаре

Входной билет в аквапарк Columbia Pictures

Погрузитесь в первый в мире полноценный тематический парк фильмов Columbia Pictures

Погрузитесь в первый в мире полноценный тематический парк фильмов Columbia Pictures.

Почувствуйте ветер в волосах с захватывающими аттракционами и аттракционами Примите участие в живых выступлениях и развлечениях, когда наступит ночь. Произведите фурор с водными аттракционами, вдохновленными многими известными фильмами.
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures
Ближайшие даты:
19
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20
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Описание

Что вас ожидает:

  • Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе.
  • Войдите в аквапарк с этим входным билетом. Получите незабываемые впечатления от серфинга, игр и вкусной еды с этим входным билетом. Почувствуйте острые ощущения от аттракционов, таких как «Люди в черном» и «Охотники за привидениями». Отправляйтесь в приключение «Джуманджи в джунглях» или отведите своих малышей в зону для детей «Отель Трансильвания».
  • Окунитесь в волшебный мир мультфильма «Лови волну!» в Рай сёрфинга или в «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Наслаждайтесь игрой в гольф на поле для мини-гольфа «Эмоджи фильм». Сделайте большую часть своего визита, выбрав вариант для раунда картинга. Следуйте по стопам Мартина Лоуренса и Уилла Смита и совершите незабываемое путешествие по гоночной трассе «Плохие парни».

Важная информация:

  • Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности.
  • Запрещено: Еда и напитки.
  • Билет необходимо приобрести как минимум за 1 час до запланированного посещения.
  • Бесплатный вход для детей до 3 лет.
  • Дети в возрасте 12 лет и старше оплачивают по взрослому тарифу.
  • Запрещено приносить с собой еду и напитки, кроме детского молока, смеси и детского питания.
  • Аттракцион закрыт по средам.
  • Последний вход в 15:30, все горки закрываются к 17:45.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дневной абонемент
  • 1 круг картинга (если выбран вариант)
Что не входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
Завершение: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Таиланд
Когда начало
Согласно расписанию в календаре
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности
  • Запрещено: Еда и напитки
  • Билет необходимо приобрести как минимум за 1 час до запланированного посещения.
  • Бесплатный вход для детей до 3 лет.
  • Дети в возрасте 12 лет и старше оплачивают по взрослому тарифу.
  • Запрещено приносить с собой еду и напитки, кроме детского молока, смеси и детского питания.
  • Аттракцион закрыт по средам
  • Последний вход в 15:30, все горки закрываются к 17:45
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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