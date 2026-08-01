Невероятные водные аттракционы, зоны для игр и отдыха, а также развлекательные шоу с героями кино и любимых мультфильмов — эти и другие невероятные впечатления ждут вас в Columbia Pictures Aquaverse! А чтобы визит был максимально комфортным, мы организуем трансфер в парк и заранее купим входные билеты. Вам останется только наслаждаться!
Описание билета
Columbia Pictures Aquaverse — это аквапарк с элементами тематического парка с новейшими аттракционами, которые словно оживляют перед вами известных персонажей из голливудских блокбастеров («Плохие парни», «Отель Трансильвания», «Джуманджи», «Охотники за привидениями» – и это далеко не полный перечень).
Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы. Мы отвезём вас к парку на комфортабельном автобусе и заранее позаботимся о билетах.
Тариф включает:
- трансфер в парк и обратно
- входные билеты
- доступ ко всем аттракционам и развлекательным шоу
Дополнительно оплачиваются
- услуги камеры хранения (180 батов за 4 часа, 300 батов за целый день)
- еда и напитки в парке
- аренда полотенца (можно взять своё)
- аренда индивидуального шатра для отдыха
- массаж
Организационные детали
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до поездки или ранее
- Вы покупаете билет в большой развлекательный комплекс, на территории которого расположены бассейны, детские площадки, активные и экстремальные аттракционы
- Проход со своими продуктами питания запрещён. Для покупок еды и напитков в аквапарке деньги необходимо положить на браслет, который надевается на руку при входе в парк. Остаток неиспользованных средств потом возвращается
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Входит в следующие категории Паттайи
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