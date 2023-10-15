Добраться до аквапарка и получить доступ ко всем аттракционам и мероприятиям
Невероятные водные аттракционы, зоны для игр и отдыха, а также развлекательные шоу с героями кино и любимых мультфильмов — эти и другие невероятные впечатления ждут вас в Columbia Pictures Aquaverse! А чтобы визит был максимально комфортным, мы организуем трансфер в парк и заранее купим входные билеты. Вам останется только наслаждаться!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Columbia Pictures Aquaverse — это аквапарк с элементами тематического парка с новейшими аттракционами, которые словно оживляют перед вами известных персонажей из голливудских блокбастеров («Плохие парни», «Отель Трансильвания», «Джуманджи», «Охотники за привидениями» – и это далеко не полный перечень).
Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы. Мы отвезём вас к парку на комфортабельном автобусе и заранее позаботимся о билетах.
Тариф включает:
- трансфер в парк и обратно
- входные билеты
- доступ ко всем аттракционам и развлекательным шоу
Дополнительно оплачиваются
- услуги камеры хранения (180 батов за 4 часа, 300 батов за целый день)
- еда и напитки в парке
- аренда полотенца (можно взять своё)
- аренда индивидуального шатра для отдыха
- массаж
Организационные детали
- Вы покупаете билет в большой развлекательный комплекс, на территории которого расположены бассейны, детские площадки, активные и экстремальные аттракционы
- Проход со своими продуктами питания запрещён. Для покупок еды и напитков в аквапарке деньги необходимо положить на браслет, который надевается на руку при входе в парк. Остаток неиспользованных средств потом возвращается.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 254 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании