Невероятные водные аттракционы, зоны для игр и отдыха, а также развлекательные шоу с героями кино и любимых мультфильмов — эти и другие невероятные впечатления ждут вас в Columbia Pictures Aquaverse! А чтобы визит был максимально комфортным, мы организуем трансфер в парк и заранее купим входные билеты. Вам останется только наслаждаться!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Columbia Pictures Aquaverse — это аквапарк с элементами тематического парка с новейшими аттракционами, которые словно оживляют перед вами известных персонажей из голливудских блокбастеров («Плохие парни», «Отель Трансильвания», «Джуманджи», «Охотники за привидениями» – и это далеко не полный перечень).

Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы. Мы отвезём вас к парку на комфортабельном автобусе и заранее позаботимся о билетах.

Тариф включает:

трансфер в парк и обратно

входные билеты

доступ ко всем аттракционам и развлекательным шоу

Дополнительно оплачиваются

услуги камеры хранения (180 батов за 4 часа, 300 батов за целый день)

еда и напитки в парке

аренда полотенца (можно взять своё)

аренда индивидуального шатра для отдыха

массаж

Организационные детали