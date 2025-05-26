Найдено 3 экскурсии в категории « Парки аттракционов » в Паттайе, цены от 57 ฿. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Билеты Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip «Почувствуйте острые ощущения от аттракционов, таких как «Люди в черном» и «Охотники за привидениями»» Расписание: Согласно расписанию в календаре 1379 ฿ за билет На автобусе 8 часов Групповая Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу Начало: На ресепшен вашего отеля «Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы» Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 $57 за человека На автобусе 6 часов Мини-группа до 1 чел. Трансфер в Аквапарк Рамаяна + входной билет Начало: Ресепшен вашего отеля «Здесь можно провести целый день, наслаждаясь водными аттракционами и вкусной едой» Расписание: ежедневно, кроме среды, c 09:00 до 17:00 1900 ฿ за человека Другие экскурсии Паттайи

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