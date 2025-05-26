Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Почувствуйте острые ощущения от аттракционов, таких как «Люди в черном» и «Охотники за привидениями»»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
27 мая в 10:00
1379 ฿ за билет
Групповая
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
$57 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Трансфер в Аквапарк Рамаяна + входной билет
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Здесь можно провести целый день, наслаждаясь водными аттракционами и вкусной едой»
Расписание: ежедневно, кроме среды, c 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
1900 ฿ за человека
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