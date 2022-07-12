Согласно расписанию в календаре

Паттайя: билет со скидкой в храм Истины

Узнайте больше о тайской культуре и философии, посетив легендарный резной храм из дерева

5
2 отзыва
Узнайте больше о тайской культуре и философии, посетив легендарный резной храм из дерева.

Полюбуйтесь архитектурой стоящего на берегу залива строения, в котором не было использовано ни единого гвоздя. Осмотрите вырезанные из дерева украшения, выполненные тайскими ремесленниками и мастерами. Окунитесь в тайскую культуру на зрелищном выступлении танцоров и мастеров боевых искусств.

Сэкономьте деньги с электронным билетом, который обойдется дешевле, чем при покупке билета на месте.
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
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Описание

Что вас ожидает:

  • Погружение в культуру страны.
  • Начните тур с самостоятельного трансфера до храма Истины в Паттайе. С самого основания до вершины храм построен исключительно из дерева и украшен удивительными резными скульптурами в каждом углу. Полюбуйтесь творением тайских ремесленников и мастеров, созданным без единого гвоздя. Откройте для себя чудо архитектуры, основанное на религиозной философии непостоянства. Осмотрите комплекс, состоящий из четырех залов, посвященных тайской, кхмерской, китайской и индийской иконографии. Сделайте красивые фотографии этого уникального архитектурного ансамбля, прекрасно отражающего тайскую культуру.
  • Затем посмотрите бесплатное культурное шоу, которое проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Вас ждет захватывающее представление с тайским сражением на мечах. А если повезет, вас могут выбрать в качестве участника, так что настраивайтесь на победу! Дополните тур 20-минутной прогулкой на длиннохвостой лодке или скоростном катере, выбрав соответствующий вариант при оформлении заказа.

Важная информация:

  • Часы работы: ежедневно с 08:00 до 18:00.
  • Дети ниже 110 сантиметров могут пройти бесплатно.
  • Вам необходимо добраться до храма Истины самостоятельно. Рекомендуется взять такси из Паттайи.
  • Бесплатное культурное шоу проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Чтобы успеть к началу, будьте на территории храма не позднее чем за 15 минут до указанного времени.
  • Оденьтесь подобающим образом: гости в шортах или открытой одежде не будут допущены внутрь храма.
  • Запрещено: Домашние животные.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в храм Истины в Паттайе
  • Часовой тур на английском языке
  • Традиционный тайский танец и представление единоборств
  • Прогулка на длиннохвостой лодке (при выборе соответствующего варианта)
  • Прогулка на скоростном катере (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые
  • Еда и напитки
  • Алкогольные напитки
  • Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Истины, 206 / 2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua
Завершение: Храм Истины, 206 / 2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Часы работы: ежедневно с 08:00 до 18:00.
  • Дети ниже 110 сантиметров могут пройти бесплатно.
  • Вам необходимо добраться до храма Истины самостоятельно. Рекомендуется взять такси из Паттайи.
  • Бесплатное культурное шоу проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Чтобы успеть к началу, будьте на территории храма не позднее чем за 15 минут до указанного времени.
  • Оденьтесь подобающим образом: гости в шортах или открытой одежде не будут допущены внутрь храма.
  • Запрещено: Домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
12 июля 2022
Впечатляющий, гид на английском
L
30 июня 2022
Невероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.

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