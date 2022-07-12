Согласно расписанию в календаре

Узнайте больше о тайской культуре и философии, посетив легендарный резной храм из дерева.



Полюбуйтесь архитектурой стоящего на берегу залива строения, в котором не было использовано ни единого гвоздя. Осмотрите вырезанные из дерева украшения, выполненные тайскими ремесленниками и мастерами. Окунитесь в тайскую культуру на зрелищном выступлении танцоров и мастеров боевых искусств.



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