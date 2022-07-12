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Описание
Что вас ожидает:
Погружение в культуру страны.
Начните тур с самостоятельного трансфера до храма Истины в Паттайе. С самого основания до вершины храм построен исключительно из дерева и украшен удивительными резными скульптурами в каждом углу. Полюбуйтесь творением тайских ремесленников и мастеров, созданным без единого гвоздя. Откройте для себя чудо архитектуры, основанное на религиозной философии непостоянства. Осмотрите комплекс, состоящий из четырех залов, посвященных тайской, кхмерской, китайской и индийской иконографии. Сделайте красивые фотографии этого уникального архитектурного ансамбля, прекрасно отражающего тайскую культуру.
Затем посмотрите бесплатное культурное шоу, которое проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Вас ждет захватывающее представление с тайским сражением на мечах. А если повезет, вас могут выбрать в качестве участника, так что настраивайтесь на победу! Дополните тур 20-минутной прогулкой на длиннохвостой лодке или скоростном катере, выбрав соответствующий вариант при оформлении заказа.
Важная информация:
Часы работы: ежедневно с 08:00 до 18:00.
Дети ниже 110 сантиметров могут пройти бесплатно.
Вам необходимо добраться до храма Истины самостоятельно. Рекомендуется взять такси из Паттайи.
Бесплатное культурное шоу проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Чтобы успеть к началу, будьте на территории храма не позднее чем за 15 минут до указанного времени.
Оденьтесь подобающим образом: гости в шортах или открытой одежде не будут допущены внутрь храма.
Запрещено: Домашние животные.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в храм Истины в Паттайе
Часовой тур на английском языке
Традиционный тайский танец и представление единоборств
Прогулка на длиннохвостой лодке (при выборе соответствующего варианта)
Прогулка на скоростном катере (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
Личные расходы
Чаевые
Еда и напитки
Алкогольные напитки
Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Истины, 206 / 2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua
Завершение: Храм Истины, 206 / 2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Часы работы: ежедневно с 08:00 до 18:00.
Дети ниже 110 сантиметров могут пройти бесплатно.
Вам необходимо добраться до храма Истины самостоятельно. Рекомендуется взять такси из Паттайи.
Бесплатное культурное шоу проводится ежедневно в 11:30 и 15:30. Чтобы успеть к началу, будьте на территории храма не позднее чем за 15 минут до указанного времени.
Оденьтесь подобающим образом: гости в шортах или открытой одежде не будут допущены внутрь храма.
Запрещено: Домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
12 июля 2022
Впечатляющий, гид на английском
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Lokesh
30 июня 2022
Невероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.
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