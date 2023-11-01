7 часов
Групповая
до 20 чел.
Аквапарк «Рамаяна»
Начало: Холл Вашего отеля
«Что вас ожидает: «Рамаяна» — гораздо больше, чем просто аквапарк Отправляйтесь на встречу с захватывающими водными аттракционами»
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
1 650฿ за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
«Что вас ожидает: Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Войдите в аквапарк с этим входным билетом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 18:00
1 дек в 10:00
1 379฿ за билет
8 часов
Групповая
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Для покупок еды и напитков в аквапарке деньги необходимо положить на браслет, который надевается на руку при входе в парк»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППенькова1 ноября 2023Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аквапарки»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 1 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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