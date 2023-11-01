Найдено 3 экскурсии в категории « Аквапарки » в Паттайе, цены от 57 ฿. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 1 отзыв 7 часов Групповая до 20 чел. Аквапарк «Рамаяна» Начало: Холл Вашего отеля «Что вас ожидает: «Рамаяна» — гораздо больше, чем просто аквапарк Отправляйтесь на встречу с захватывающими водными аттракционами» 1 650 ฿ за человека Билеты Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip «Что вас ожидает: Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе Войдите в аквапарк с этим входным билетом» Расписание: Согласно расписанию в календаре 1 379 ฿ за билет На автобусе 8 часов Групповая Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу Начало: На ресепшен вашего отеля «Для покупок еды и напитков в аквапарке деньги необходимо положить на браслет, который надевается на руку при входе в парк» Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 $ 57 за человека Другие экскурсии Паттайи Последние отзывы на экскурсии П Пенькова Аквапарк «Рамаяна» Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аквапарки»

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