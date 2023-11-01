7 часов
Групповая
до 20 чел.
Аквапарк «Рамаяна»
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
1 650฿ за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 18:00
1 дек в 10:00
1 379฿ за билет
8 часов
Групповая
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППенькова1 ноября 2023Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 1 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год для школьников, 1 ⭐ отзыв, цены от 57฿. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь