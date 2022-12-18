Что вас ожидает:

Фантастически красивая пещера Кхао Бин.

Здесь находятся черные и белые сталактиты. Длина пещеры достигает 300 метров, и на всей ее территории простираются удивительной красоты сталактиты и сталагмиты. Внутри пещеры есть уникальное разноцветное освещение, которое создает поразительные виды. Перед входом в пещеру в живописном озере мы покормим больших рыб, а по дороге сделаем остановку для знакомства с племенем обезьян (можно не выходить из автобуса, а покормить их прямо из окон).

Девяти уровневый водопад и швейцарская ферма домашних животных

Водопад расположен на границе с Бирмой, можно покупаться на втором уровне. Природные термальные оздоровительные минеральные источники. В бассейнах с горячей и прохладной целебной минеральной водой мы искупаемся. Имеется душ. Перед обедом мы посетим Швейцарскую ферму домашних животных, расположенную на «альпийских» лугах, пообедаем в шикарном Итальянском ресторане (европейская кухня) с видом на луга, на которых пасутся стада овечек, пони и лошадей.

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Альпака — бесконечно доброе и любопытное животное

Во второй половине дня мы отправимся в высокогорное путешествие на плато Боливии, в знаменитый Альпака парк. Здесь высоко в горах пасутся стада самых добрых и любопытных живых существ — альпака и викуний (которые проживают только в Южной Америке). Это очень пушистые и ласковые животные с длинными шеями и красивыми причёсками.

По парку мы путешествуем на открытых гольфкарах. Так же мы познакомимся и пообщаемся и с другими редкими видами живых существ, таких как: мексиканские луговые собачки, патагонская мара, капибара из Парагвая, шиншиллы, лесные сурки, пушистые южноамериканские коты, гигантские лесные черепахи (всего более 50-ти видов). Мы посетим инкубатор, где увидим детенышей альпака и других животных, которые недавно родились. Гостям парка будут подарены сувениры на память о посещении Альпака парка.

Пещера летучих мышей

На обратном пути мы сделаем несколько остановок: в горной долине, где сфотографируем гигантскую фигуру Ганеши; в кофейне, стилизованной под остров Пасхи. На закате мы остановимся в сказочном каньоне, где как по волшебству, ровно в 18.00 в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Их более 100 млн. особей, они проживают в окрестных пещерах каньона и каждый вечер покидают свое убежище, отправляясь на ночную охоту. Желающих благословит монах в храме и повяжет ленточку на удачу на руку. По желанию можно будет посетить зловещую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне. Внимание! Увиденное в «Пещере Страха» может шокировать.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.