Земля королей и Альпака-парк

Мы совершим путешествие по одной из самых живописных провинций Таиланда

Мы совершим путешествие по одной из самых живописных провинций Таиланда — «Земле королей». Посетим сказочную сталактитовую пещеру, с цветной подсветкой. Искупаемся в горячих минеральных природных источниках. Побываем на девяти уровневом водопаде. Увидим величественные храмы, гигантские статуи Ганеши и богини Милосердия в джунглях.

Станем свидетелями необычного природного явления — как миллионы летучих мышей, в течение часа вылетают плотным роем из пещеры.
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Земля королей и Альпака-парк
Ближайшие даты:
20
дек
24
дек
27
дек
31
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Сказочная пещера Кхао Бин
  • Альпака-Парк
  • Огромная статуя Ганеши и Гуаньинь
  • Шокирующая Пещера страха
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Описание

Что вас ожидает:

  • Фантастически красивая пещера Кхао Бин.
  • Здесь находятся черные и белые сталактиты. Длина пещеры достигает 300 метров, и на всей ее территории простираются удивительной красоты сталактиты и сталагмиты. Внутри пещеры есть уникальное разноцветное освещение, которое создает поразительные виды. Перед входом в пещеру в живописном озере мы покормим больших рыб, а по дороге сделаем остановку для знакомства с племенем обезьян (можно не выходить из автобуса, а покормить их прямо из окон).
Девяти уровневый водопад и швейцарская ферма домашних животных
Водопад расположен на границе с Бирмой, можно покупаться на втором уровне. Природные термальные оздоровительные минеральные источники. В бассейнах с горячей и прохладной целебной минеральной водой мы искупаемся. Имеется душ. Перед обедом мы посетим Швейцарскую ферму домашних животных, расположенную на «альпийских» лугах, пообедаем в шикарном Итальянском ресторане (европейская кухня) с видом на луга, на которых пасутся стада овечек, пони и лошадей.

Приятный бонус:

Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур

Альпака — бесконечно доброе и любопытное животное

Во второй половине дня мы отправимся в высокогорное путешествие на плато Боливии, в знаменитый Альпака парк. Здесь высоко в горах пасутся стада самых добрых и любопытных живых существ — альпака и викуний (которые проживают только в Южной Америке). Это очень пушистые и ласковые животные с длинными шеями и красивыми причёсками.
По парку мы путешествуем на открытых гольфкарах. Так же мы познакомимся и пообщаемся и с другими редкими видами живых существ, таких как: мексиканские луговые собачки, патагонская мара, капибара из Парагвая, шиншиллы, лесные сурки, пушистые южноамериканские коты, гигантские лесные черепахи (всего более 50-ти видов). Мы посетим инкубатор, где увидим детенышей альпака и других животных, которые недавно родились. Гостям парка будут подарены сувениры на память о посещении Альпака парка.

Пещера летучих мышей

На обратном пути мы сделаем несколько остановок: в горной долине, где сфотографируем гигантскую фигуру Ганеши; в кофейне, стилизованной под остров Пасхи. На закате мы остановимся в сказочном каньоне, где как по волшебству, ровно в 18.00 в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Их более 100 млн. особей, они проживают в окрестных пещерах каньона и каждый вечер покидают свое убежище, отправляясь на ночную охоту. Желающих благословит монах в храме и повяжет ленточку на удачу на руку. По желанию можно будет посетить зловещую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне. Внимание! Увиденное в «Пещере Страха» может шокировать.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Обед
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами – напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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