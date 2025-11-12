Описание экскурсииЗемля королей – одна из самых красивых провинций в Таиланде. Во время тура по этой удивительной местности вы побываете в пещере со сталактитами, разделенной на десять залов, имеющих разноцветную подсветку. Также вас ждет купание в минеральных источниках, созданных природой, посещение девятиуровневого водопада, старинных храмов, изваяний бога-слона Ганеши и Богини Милосердия, затерянных в тропических лесах. Вы увидите необъяснимое явление, когда на ваших глазах целый час из огромной пещеры будут вылетать тысячи летучих мышей. Если захотите, можете отправиться в Пещеру Страха в каньоне. Однодневная экскурсия станет для вас настоящей кругосветкой, только во время тура на Землю Королей, можно побывать в горной Боливии, понаблюдать за забавными альпаками, увидеть крысу, достигающую огромных размеров, посидеть за чашечкой кофе в кафе на острове Пасхи, попробовать пасту в ресторане Италии, уютно расположившимся в швейцарских Альпах. Программа экскурсии: Первая половина дня: Утром мы выезжаем из Паттайи, и первая наша остановка — фантастически красивая пещера, в которой находятся черные и белые сталактиты. Длина пещеры достигает 300 метров. Внутри пещеры есть уникальное разноцветное освещение, которое создает поразительные виды. Перед входом в пещеру в живописном озере мы покормим больших рыб, а по дороге сделаем остановку для знакомства с племенем обезьян (можно не выходить из автобуса, а покормить их прямо из окон). Следующая остановка — девятиуровневый водопад на границе с Бирмой и природные термальные оздоровительные минеральные источники. В бассейнах с горячей и прохладной целебной минеральной водой мы искупаемся. Имеется душ. Перед обедом мы посетим Швейцарскую ферму домашних животных, расположенную на «альпийских» лугах, пообедаем в шикарном Итальянском ресторане (европейская кухня) с видом на луга, на которых пасутся стада овечек, пони и лошадей. Вторая половина дня: Во второй половине дня мы отправимся в высокогорное путешествие на плато Боливии, в знаменитый Альпака парк. Здесь высоко в горах пасутся стада самых добрых и любопытных живых существ — альпака и викуний (которые проживают только в Южной Америке). Это очень пушистые и ласковые животные с длинными шеями и красивыми причёсками. По парку мы путешествуем на открытых гольфкарах. Так же мы познакомимся и пообщаемся и с другими редкими видами живых существ, таких как: мексиканские луговые собачки, патагонская мара, капибара из Парагвая, шиншиллы, лесные сурки, пушистые южноамериканские коты, гигантские лесные черепахи (всего более 50-ти видов). Мы посетим инкубатор, где увидим детенышей альпака и других животных, которые недавно родились. Гостям парка будут подарены сувениры на память о посещении Альпака парка. На обратном пути мы сделаем несколько остановок:
- в горной долине, где сфотографируем гигантскую фигуру Ганеши;
- в кофейне, стилизованной под остров Пасхи. На закате мы остановимся в сказочном каньоне, где, как по волшебству, ровно в 18.00 в небе на целый час появится огромный рой летучих мышей. Их более 100 млн. особей, они проживают в окрестных пещерах каньона и каждый вечер покидают свое убежище, отправляясь на ночную охоту. Желающих благословит монах в храме и повяжет ленточку на удачу на руку. По желанию можно будет посетить зловещую «Пещеру Страха» — самую большую в каньоне. Внимание! Увиденное в «Пещере Страха» может шокировать! Дорога обратно в отель будет также интересна, мы проедем по скоростной автомагистрали высоко над Бангкоком, увидим сверху красивые ярко освещенные небоскребы и буддистские храмы.
Экскурсия проходит в понедельник и пятницу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите сказочно красивую сталактитовую пещеру
- Искупаетесь в многоступенчатом водопаде на границе с Бирмой
- Примете ванну в термальном бассейне с минеральными водами и увидите гигантскую статую Ганеши - бога с головой слона. А еще погладите
- Обнимете и покормите с рук альпак
- Полярных сов
- Викуний и других редких животных
Что включено
- Профессиональный гид
- Обед, напитки
- Страхование
- Входные билеты
- Трансфер
Что не входит в цену
- Фотосессия на экскурсии
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ресеппция Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит в понедельник и пятницу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
