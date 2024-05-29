1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
«Территория парка повторяет очертания Таиланда на карте мира, а все экспонаты города-музея расположены в соответствии с их реальным географическим положением»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Следующий наш пункт — это Парк попугаев и пальм»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«Изучим вместе проект, созданный госпожой Нонг Нуч под впечатлением от Версальского парка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
«А ещё посетите современный цветочный парк и пообедаете в ресторане, затаившемся в джунглях»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Это парк с древними скальными образованиями и марсианскими пейзажами»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Мини-группа
8 часов
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Мини-группа
13 часов
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Узнаете, как возник Альпака Парк и каких ещё экзотических животных можно в нём встретить»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«09:00 — парк-питомник с разными животными и гигантскими арапаймами в озере»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Парк Муанг Боран, или Древний Сиам — самый большой в мире архитектурно-исторический парк-музей под открытым небом»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй12»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем29 мая 2024Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
- ИИнна5 мая 2024Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
- ААлексей16 апреля 2024Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ААлексей14 апреля 2024Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
- ЕЕкатерина13 апреля 2024В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- ЯЯна8 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Парки»
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