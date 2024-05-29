Экскурсии по паркам Паттайи

Найдено 16 экскурсий в категории «Парки» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за человека
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
«На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
«Территория парка повторяет очертания Таиланда на карте мира, а все экспонаты города-музея расположены в соответствии с их реальным географическим положением»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Следующий наш пункт — это Парк попугаев и пальм»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«Изучим вместе проект, созданный госпожой Нонг Нуч под впечатлением от Версальского парка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Из Паттайи - по национальным паркам
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
«А ещё посетите современный цветочный парк и пообедаете в ресторане, затаившемся в джунглях»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Это парк с древними скальными образованиями и марсианскими пейзажами»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Узнаете, как возник Альпака Парк и каких ещё экзотических животных можно в нём встретить»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«09:00 — парк-питомник с разными животными и гигантскими арапаймами в озере»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Древний Сиам - формат «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Парк Муанг Боран, или Древний Сиам — самый большой в мире архитектурно-исторический парк-музей под открытым небом»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй12»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    29 мая 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
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    и никакого дискомфорта нет. Отдельно хотел упомянуть наших гидов Оскара и Лин-а очень хорошо рассказывают про быт и жизнь в Камбоджи.

  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
    Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
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    вся поездка бегом. Но обо все по порядку: 1. Время в пути между Тайландом и Камбоджей где-то часов 8, водитель останавливается несколько раз, можно сходить в туалет или перекусить. 2. Минвен, на котором нас везли вполне комфортабельный, нам повезло и в группе было всего 9 чел. 3. Границу прошли быстро, паспорта забрал гид, сразу, как перешли границу и вернул на след день, для проставления визы в паспорте, так что не переживайте, на обратном пути вам его вернут. 4. По дороге с границы до обеда (ресторана) гид в минивене рассказывал про историю Камбоджи. Сразу хочу сказать, мое субъективное мнение, вся программа немного скомкана (рассказ гида), все очень быстро, не успеваешь насладиться и проникнуться. 5. Обеды 2 (два) дня вполне себе нормальные, голодными не останетесь, на столе несколько блюд: суп, салаты, закуски, рестораны хорошие, чистые, можно заказать напитки, в тч алкогольные. Пиво 2 $. 6. Далее нас разместили в отеле, расположение шикарное, недалеко от ночного рынка, на троих тук тук 3$. Отель хороший, соответствует 4*, халаты, полотенца, мыльные принадлежности, питьевую воду выдают, чисто и уютно. 6. Посещение озера, это прогулка на лодке, с остановкой в магазине на озере, очень колоритно, ничего особенно кто-то скажет, но я однозначно рекомендую! 7. Затем быстрый заезд на рынок, кофейный магазин, кто не покупал кофе, рядом кафе, мы пили пиво 20 Батт. 8. Далее мы отправились на ужин, шикарный ресторан, шведский стол, даже самый большой привереда найдет чем полакомиться, выбор блюд огромный, есть уголок блюд для веганов. Пиво в баре 4$. Программа с танцами отличная, очень понравилась, все красочно. 9. Далее нас отвезли в отель и мы самостоятельно отправились погуляли по городу. 10. Подъем на след день ранний, тк программа большая и днём по жаре передвигаться просто невозможно. 11. Ребята, не отставайте от группы, дают немного времени погулять, но если не успеешь подойти в обозначенное время к автобусу, могут там и оставить, единственный плюс, что все локации недалеко друг от друга и можно доехать на тук-туке. А вот к чему я это: у нас в группе парень опоздал и его оставили на первой локации, он самостоятельно добирался в отель. 12. Анкор впечатлил своим величием, когда находишься там, там такая энергетика сумасшедшая, я до сих пор под огромным впечатлением. Еще кормили мартышек на последней локации, не переживайте, они очень милые, не агрессивные. 13. И да, что хотела еще отметить, стоимость данной экскурсии в Тайланде (на улице) дешевле, чем на данном сайте. Причем все покупали через разные источники и абсолютно у каждого разная стоимость, но на данном сайте дороже всего. 14. Вся экскурсия построена плотно, я бы даже согласилась пусть стоимость была бы подороже, но 3 дня для посещения всех достопримечательностей и побольше времени на Анкор, потому что его масштабами и красотой невозможно налюбоваться. 15. Как итог, Камбоджа в моем сердечке заняла свое особенное место, эта страна, ее колорит, впечатляет.

    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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  2. Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
  3. Путешествие в мир дикой природы
  4. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  5. Из Паттайи в контрастный Бангкок
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Парки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 34 до 400. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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