Что вас ожидает: Катание на слонах:

— начните день с захватывающего катания на слонах, исследуя природную красоту Таиланда. Озеро с крокодилами:

— понаблюдайте за кормлением, в относительно недавнем прошлом, главного хищника водоемов Таиланда. Фото и общение с Каренами и Лису:

— познакомьтесь с представителями малых племен Таиланда и узнайте о их культуре и традициях. Дегустация традиционного тайского десерта:

— попробуйте традиционные тайские десерты из манго и клейкого риса. Белый храм:

— необычный по архитектуре для Таиланда храм, где вы сможете провести обряд на удачу. Традиционные тайские обереги:

— представляют собой веревочку, которую вам повяжет монах на руку в качестве оберега или для исполнения вашего желания. Шведский стол из 9 видов фруктов:

— наслаждайтесь разнообразными фруктами, произрастающими в Тайланде, без ограничений. Катание на традиционных речных лодках:

— исследуйте водоем на традиционных лодках и наслаждайтесь живописными видами. Лой кратонг:

— ощутите старинную атмосферу, прогуливаясь в карете с лошадью. Божества Тайского фольклора:

— узнайте о многогранной религии Таиланда и познакомьтесь с божествами тайского фольклора. Сонгкран:

поучаствуйте в традиционных церемониях одного из важнейших тайских праздников, который представляет собой, по сути, что-то среднее между праздником Ивана Купалы и днем Валентина. Прогулка в карете, запряжённой лошадью:.

почувствуйте дух самого важного праздника тайцев — Тайского Нового Года, танцуя и обливаясь водой. Вам предоставят сменную одежду, однако полотенце, вам необходимо взять с собой из отеля. Шведский стол из тайских блюд:.

— наслаждайтесь без ограничений шведским столом из традиционных блюд тайской кухни, приготовленных в не остром варианте. Красочное шоу трансвеститов:

во время шведского стола вы сможете насладиться красочным шоу трансвеститов.