Эта экскурсия — это идеальный способ погрузиться в культуру и историю Таиланда за один день.
Она предоставляет легкую, насыщенную и познавательную программу, позволяющую узнать больше о традициях, истории, религии и кухне Таиланда.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Катание на слонах:
— начните день с захватывающего катания на слонах, исследуя природную красоту Таиланда. Озеро с крокодилами:
— понаблюдайте за кормлением, в относительно недавнем прошлом, главного хищника водоемов Таиланда. Фото и общение с Каренами и Лису:
— познакомьтесь с представителями малых племен Таиланда и узнайте о их культуре и традициях. Дегустация традиционного тайского десерта:
— попробуйте традиционные тайские десерты из манго и клейкого риса. Белый храм:
— необычный по архитектуре для Таиланда храм, где вы сможете провести обряд на удачу. Традиционные тайские обереги:
— представляют собой веревочку, которую вам повяжет монах на руку в качестве оберега или для исполнения вашего желания. Шведский стол из 9 видов фруктов:
— наслаждайтесь разнообразными фруктами, произрастающими в Тайланде, без ограничений. Катание на традиционных речных лодках:
— исследуйте водоем на традиционных лодках и наслаждайтесь живописными видами. Лой кратонг:
— ощутите старинную атмосферу, прогуливаясь в карете с лошадью. Божества Тайского фольклора:
— узнайте о многогранной религии Таиланда и познакомьтесь с божествами тайского фольклора. Сонгкран:
- поучаствуйте в традиционных церемониях одного из важнейших тайских праздников, который представляет собой, по сути, что-то среднее между праздником Ивана Купалы и днем Валентина. Прогулка в карете, запряжённой лошадью:.
- почувствуйте дух самого важного праздника тайцев — Тайского Нового Года, танцуя и обливаясь водой. Вам предоставят сменную одежду, однако полотенце, вам необходимо взять с собой из отеля. Шведский стол из тайских блюд:.
— наслаждайтесь без ограничений шведским столом из традиционных блюд тайской кухни, приготовленных в не остром варианте. Красочное шоу трансвеститов:
во время шведского стола вы сможете насладиться красочным шоу трансвеститов.
пн, ср, пт в 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро с крокодилами
- Представителей племен Карен и Лису
- Белый храм
- Парк традиций Тайланда
- Мини шоу трансвеститов
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
