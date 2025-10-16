Исторический парк Айюттаи охватывает руины великой древней столицы Таиланда, основанной в 1351 году. Парк огромен, и в нем находится более 300 исторических мест и объектов. Часть строений в парке является объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение нашей экскурсии вы увидите наиболее важные и знаковые из них.
Описание экскурсии
Культурно-историческая экскурсия Приглашаем вас на экскурсию в большой исторический парк Айюттайи, который изобилует живописными видами и важными культурными объектами. Вы увидите главные достопримечательности Айюттайи и окунётесь в атмосферу истории Таиланда. Вас ожидает:
- Королевский храм — личный храм королевской семьи. Главным символом которого являются три когда-то позолоченные ступы в форме колокола, в каждой из которых хранился прах королей Айюттаи.
- Храм Высшего Патриарха — главный религиозный и культурный центр древней Айюттаи, где хранились реликвии Будды.
- Голова Будды, окутанная корнями дерева — главная достопримечательность и символ Исторического парка Аюттайя и города Аюттайя.
- Аллея обезглавленных Будд — проходя вдоль стен храма, где нескончаемой чередой вас будут провожать молчаливые обезглавленные статуи, невольно возникает ощущение, что они стали свидетелями чего-то страшного, после чего город так и не смог оправиться — они видели, как бирманские захватчики буквально стерли город с лица земли и за это они были обезглавлены.
- Редчайшая скульптура Будды возрастом более 1500 лет, высеченная из цельного куска зеленого камня — одна из всего нескольких скульптур в мире, где Будда сидит не в позе лотоса, а с опущенными ногами.
Усыпальница членов королевской семьи — храм, построенный в кхмерском стиле по образцу храмов Ангкор Ват. Один из самых больших, впечатляющих и лучше всего сохранившихся храмов в Айюттае • Место съёмок блокбастера «Mortal Kombat». Это и многое другое вы увидите на нашей экскурсии. А в середине программы нас ждёт вкусный обед в тайском стиле. Важная информация:.
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе станции метро Lat Krabang.
- Историческую информацию даёт русский гид по дороге в Аюттайю.
- На территории Исторического парка вас будет сопровождать тайские рускоговорящие сотрудники парка (это правило парка), который владеют русским языком на базовом/среднем уровне.
- Тайские сопровождающие могут объединять несколько групп в одну при осмотре парка. Это связано с ограниченным количеством таких сотрудников в парке и не зависит от нас • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Понедельник, среда, суббота примерно в 06:30-07:30 (точное время уточним после бронирования).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический парк Айюттая
- Королевский храм
- Храм Высшего Патриарха
- Голова Будды, окутанная корнями дерева
- Аллея обезглавленных Будд
- Великий храм Благоприятствования победе
- Ступа Блистательной Победы
- Единственный храм, уцелевший после захвата Айюттаи бирманцами
- Скульптура Будды возрастом более 1500 лет
- Усыпальница членов королевской семьи
- Место съёмок блокбастера «Mortal Kombat»
Что включено
- Услуги русскогоязычного гида
- Услуги тайского русскоязычного сопровождающего в Историческом парке
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные билеты в храмы по программе - 190 бат
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота примерно в 06:30-07:30 (точное время уточним после бронирования).
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
16 окт 2025
О
Ольга
6 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, обязательная к посещению в Таиланде. Русскоязычный гид отлично знал материал и отвечал на все вопросы. Места величественные и атмосферные. Забрали и привезли вовремя, накормили вкусно.
В
Влада
28 авг 2025
М
Максим
13 авг 2025
Замечательная программа в старый город. Гид Дмитрий – кладезь информации. Все было организовано на высочайшем уровне. У тайского гида был неплохой русский язык, но всё-таки к его произношению надо было привыкнуть. Тем неимение нельзя не отметить, что он очень старался, а его хорошее чувство юмора компенсировало недостатки в произношении. Рекомендую
В
Вадим
9 июл 2025
Дмитрий - настоящий профессионал, узнал много нового, хотя бывал в Таиланде не раз. Организация на уровне. Рекомендую.
А
Анна
6 июл 2025
Прекрасная программа. Полуразрушенные храмы Аюттайи впечатляют даже в том виде, что сохранился. Древний город обязателен для посещения. Спасибо русскому и тайскому гидам за интересные рассказы и заботу.
Ю
Юлия
25 июн 2025
Вторая экскурсия у Леонида - и снова всё отлично. В дороге до Аюттайи нас сопровождал Сергей, рассказывал чётко и по делу. На месте присоединился тайский гид Касэм, настоящий энтузиаст, который
И
Инга
11 июн 2025
Всё прошло отлично, спасибо.
Г
Григорий
1 июн 2025
Экскурсия и организация на высшем уровне. Всё понравилось. Молодцы!
А
Александр
20 мая 2025
Айюттая впечатлила, с погодой немного не повезло, но тем не менее, ни капли не жалею, что поехал. Гид Дмитрий отработал на отлично – рассказывал интересно и с душой. Тайский гид
С
Степан
16 мая 2025
Поездка получилась насыщенной и запоминающейся. Храмы и развалины Аюттайи уникальны и отличаются от всего, что я видел раньше. Гид Дмитрий в дороге рассказывал о Таиланде легко и увлекательно, тайский гид на месте тоже постарался. Рекомендую всем, кто интересуется историей.
Л
Людмила
8 мая 2025
Экскурсия для тех, кто хочет глубже узнать историю древнего Таиланда. Дмитрий в дороге рассказывал очень увлекательно, видно, что любит своё дело. Жаль, что в парке группа была только с тайским гидом, их русский язык слабоват. Храмы завораживают. Обед понравился, транспорт удобный. В целом, всё отлично.
В
Виктория
6 мая 2025
Замечательная экскурсия! Гид Алиса рассказала много интересного об истории Таиланда по дороге в Айюттаю. Чувствуется, что много знает и любит свою работу. Жаль, что непосредственно в храмах она проводить экскурсию не могла. С тайским гидом нам также повезло — он относительно неплохо говорил по-русски. Программа вышла интересной и насыщенной. Несмотря на сильную жару не жалею, что посетила ее. Рекомендую
