Культурно-историческая экскурсия Приглашаем вас на экскурсию в большой исторический парк Айюттайи, который изобилует живописными видами и важными культурными объектами. Вы увидите главные достопримечательности Айюттайи и окунётесь в атмосферу истории Таиланда. Вас ожидает:

Королевский храм — личный храм королевской семьи. Главным символом которого являются три когда-то позолоченные ступы в форме колокола, в каждой из которых хранился прах королей Айюттаи.

Храм Высшего Патриарха — главный религиозный и культурный центр древней Айюттаи, где хранились реликвии Будды.

Голова Будды, окутанная корнями дерева — главная достопримечательность и символ Исторического парка Аюттайя и города Аюттайя.

Аллея обезглавленных Будд — проходя вдоль стен храма, где нескончаемой чередой вас будут провожать молчаливые обезглавленные статуи, невольно возникает ощущение, что они стали свидетелями чего-то страшного, после чего город так и не смог оправиться — они видели, как бирманские захватчики буквально стерли город с лица земли и за это они были обезглавлены.

Редчайшая скульптура Будды возрастом более 1500 лет, высеченная из цельного куска зеленого камня — одна из всего нескольких скульптур в мире, где Будда сидит не в позе лотоса, а с опущенными ногами.

Усыпальница членов королевской семьи — храм, построенный в кхмерском стиле по образцу храмов Ангкор Ват. Один из самых больших, впечатляющих и лучше всего сохранившихся храмов в Айюттае • Место съёмок блокбастера «Mortal Kombat». Это и многое другое вы увидите на нашей экскурсии. А в середине программы нас ждёт вкусный обед в тайском стиле. Важная информация:.

