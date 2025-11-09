Мои заказы

Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама

Путешествие в сердце древнего Сиама: посетите величественные храмы Аюттайи, узнайте их истории и насладитесь традиционным тайским обедом
Групповая экскурсия из Паттайи в Аюттайю предлагает уникальную возможность познакомиться с древней столицей Сиама.

Участники увидят впечатляющие храмы, такие как Ват Чай Ваттанарам, Ват На Пхра Мен и Ват Пхра Си
Санпхет. Особое внимание привлекает голова Будды, обвитая корнями дерева в Ват Махатхат.

Экскурсия включает обед в традиционном тайском стиле, что делает её идеальной для любителей истории и культуры. Все входные билеты и трансфер включены в стоимость

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные храмы и архитектура
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎥 Съёмочная площадка «Мортал Комбат»
  • 🍽 Вкусный тайский обед
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🗣 Русскоязычный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Аюттайи - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время туристы могут насладиться экскурсиями без изнуряющей жары. С марта по май становится жарче, но это не мешает исследовать храмы, если избегать полуденного солнца. В сезон дождей с июня по октябрь можно столкнуться с осадками, но они обычно кратковременны и не мешают поездке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама© Олег
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама© Олег
Из Паттайи в Аюттайю: храмовое наследие Сиама© Олег

Что можно увидеть

  • Ват Чай Ваттанарам
  • Ват На Пхра Мен
  • Ват Пхра Си Санпхет
  • Ват Махатхат
  • Ват Яй Чай Монгкол

Описание экскурсии

6:00–7:00 — сбор группы в Паттайе
9:00–10:00 — переезд в Аюттайю. В пути расскажем об истории древней столицы Сиама и храмах, которые мы посетим
10:10–11:00 — Ват Чай Ваттанарам. Впечатляющий храм у реки Чао Прайя и съёмочная площадка фильма «Смертельная битва»
11:15–11:50 — Ват На Пхра Мен. Единственный храм Аюттайи, уцелевший во время бирманского вторжения. Один из красивейших и исторически значимых комплексов города
12:00–13:10 — Ват Пхра Си Санпхет. Бывший храмовый комплекс королей Аюттайи, известный тремя величественными ступами (чеди)
13:20–14:00 — Ват Махатхат. Знаменитая голова Будды, «обнятая» корнями дерева, и древние руины в самом сердце старого города
14:10–15:00 — Ват Яй Чай Монгкол. Храм с легендарной ступой — символом победы над бирманцами. Вы узнаете связанные с ним легенды и сделаете отличные фотографии
15:00–15:40 — обед в традиционном тайском стиле: жареная курица, том-ям с креветками, салат сом-там, жареный рис, освежающие напитки. Все блюда подаются без «экстремальной» остроты
19:00 — возвращение в Паттайю

Расписание может незначительно меняться из-за дорожной обстановки или погодных условий, но порядок посещения храмов сохраняется.

Вы узнаете:

  • Как древняя столица Сиама стала духовным и культурным центром страны
  • Чем отличаются архитектурные стили тайских и кхмерских храмов
  • Почему храм Ват На Пхра Мен пережил нашествие бирманцев
  • Что символизирует голова Будды в корнях дерева и как правильно себя вести рядом с ней
  • Где снимали фильм «Мортал Комбат» и какие легенды связаны с Ват Чай Ваттанарам
  • Как ступа храма Ват Яй Чай Монгкол стала символом военной победы
  • Чем уникальны королевские статуи Будды и какие тексты с ними связаны

И многое другое!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе, группу сопровождает русский гид. В храмах к нам присоединится приветливый тайский гид, говорящий по-русски. Группы объединяются до 36 человек, чтобы всем было удобно слушать экскурсию
  • В стоимость включено: трансфер, все входные билеты и специальные сборы, обед
  • Оплата производится на месте только в тайских батах
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Паттайе
Мы с 2011 года в туризме и знаем Таиланд как родной. Организуем авторские экскурсии по всему Королевству — от шумной столицы до уединённых островов. Наша команда русскоговорящих гидов-энтузиастов с удовольствием поделится тайнами и легендами Таиланда и покажет вам его самые удивительные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
9 ноя 2025
Спасибо за экскурсию гидам Сергею и Люси за замечательное времяпровождение. Изначально хотели увидеть храмы Камбоджи, но граница была закрыта, поэтому поехали в Аютхайю. Интересный рассказ, сами храмы немного однотипные, удивил
по-настоящему только первый, и второй самый древний, но атмосфера вокруг - рассказ об истории Сиама, реки, руины древних храмов, проходящие мимо слоны, все скрасила, а возможно было просто очень жарко для таких долгих экскурсий) Автобус для меня был комфортный, для моего спутника не очень, видимо из-за более высокого роста.

Входит в следующие категории Паттайи

