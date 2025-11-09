Путешествие в сердце древнего Сиама: посетите величественные храмы Аюттайи, узнайте их истории и насладитесь традиционным тайским обедом
Групповая экскурсия из Паттайи в Аюттайю предлагает уникальную возможность познакомиться с древней столицей Сиама.
Участники увидят впечатляющие храмы, такие как Ват Чай Ваттанарам, Ват На Пхра Мен и Ват Пхра Си
Санпхет. Особое внимание привлекает голова Будды, обвитая корнями дерева в Ват Махатхат.
Экскурсия включает обед в традиционном тайском стиле, что делает её идеальной для любителей истории и культуры. Все входные билеты и трансфер включены в стоимость
1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🏛 Уникальные храмы и архитектура
📜 Исторические факты и легенды
🎥 Съёмочная площадка «Мортал Комбат»
🍽 Вкусный тайский обед
🚌 Комфортабельный транспорт
🗣 Русскоязычный гид
Лучшее время для посещения Аюттайи - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время туристы могут насладиться экскурсиями без изнуряющей жары. С марта по май становится жарче, но это не мешает исследовать храмы, если избегать полуденного солнца. В сезон дождей с июня по октябрь можно столкнуться с осадками, но они обычно кратковременны и не мешают поездке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ват Чай Ваттанарам
Ват На Пхра Мен
Ват Пхра Си Санпхет
Ват Махатхат
Ват Яй Чай Монгкол
Описание экскурсии
6:00–7:00 — сбор группы в Паттайе 9:00–10:00 — переезд в Аюттайю. В пути расскажем об истории древней столицы Сиама и храмах, которые мы посетим 10:10–11:00 — Ват Чай Ваттанарам. Впечатляющий храм у реки Чао Прайя и съёмочная площадка фильма «Смертельная битва» 11:15–11:50 — Ват На Пхра Мен. Единственный храм Аюттайи, уцелевший во время бирманского вторжения. Один из красивейших и исторически значимых комплексов города 12:00–13:10 — Ват Пхра Си Санпхет. Бывший храмовый комплекс королей Аюттайи, известный тремя величественными ступами (чеди) 13:20–14:00 — Ват Махатхат. Знаменитая голова Будды, «обнятая» корнями дерева, и древние руины в самом сердце старого города 14:10–15:00 — Ват Яй Чай Монгкол. Храм с легендарной ступой — символом победы над бирманцами. Вы узнаете связанные с ним легенды и сделаете отличные фотографии 15:00–15:40 — обед в традиционном тайском стиле: жареная курица, том-ям с креветками, салат сом-там, жареный рис, освежающие напитки. Все блюда подаются без «экстремальной» остроты 19:00 — возвращение в Паттайю
Расписание может незначительно меняться из-за дорожной обстановки или погодных условий, но порядок посещения храмов сохраняется.
Вы узнаете:
Как древняя столица Сиама стала духовным и культурным центром страны
Чем отличаются архитектурные стили тайских и кхмерских храмов
Почему храм Ват На Пхра Мен пережил нашествие бирманцев
Что символизирует голова Будды в корнях дерева и как правильно себя вести рядом с ней
Где снимали фильм «Мортал Комбат» и какие легенды связаны с Ват Чай Ваттанарам
Как ступа храма Ват Яй Чай Монгкол стала символом военной победы
Чем уникальны королевские статуи Будды и какие тексты с ними связаны
И многое другое!
Организационные детали
Едем на комфортабельном микроавтобусе, группу сопровождает русский гид. В храмах к нам присоединится приветливый тайский гид, говорящий по-русски. Группы объединяются до 36 человек, чтобы всем было удобно слушать экскурсию
В стоимость включено: трансфер, все входные билеты и специальные сборы, обед
Оплата производится на месте только в тайских батах
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Паттайе
Мы с 2011 года в туризме и знаем Таиланд как родной. Организуем авторские экскурсии по всему Королевству — от шумной столицы до уединённых островов. Наша команда русскоговорящих гидов-энтузиастов с удовольствием поделится тайнами и легендами Таиланда и покажет вам его самые удивительные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
9 ноя 2025
Спасибо за экскурсию гидам Сергею и Люси за замечательное времяпровождение. Изначально хотели увидеть храмы Камбоджи, но граница была закрыта, поэтому поехали в Аютхайю. Интересный рассказ, сами храмы немного однотипные, удивил
по-настоящему только первый, и второй самый древний, но атмосфера вокруг - рассказ об истории Сиама, реки, руины древних храмов, проходящие мимо слоны, все скрасила, а возможно было просто очень жарко для таких долгих экскурсий) Автобус для меня был комфортный, для моего спутника не очень, видимо из-за более высокого роста.