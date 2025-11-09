Групповая экскурсия из Паттайи в Аюттайю предлагает уникальную возможность познакомиться с древней столицей Сиама.Участники увидят впечатляющие храмы, такие как Ват Чай Ваттанарам, Ват На Пхра Мен и Ват Пхра Си

Санпхет. Особое внимание привлекает голова Будды, обвитая корнями дерева в Ват Махатхат. Экскурсия включает обед в традиционном тайском стиле, что делает её идеальной для любителей истории и культуры. Все входные билеты и трансфер включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Аюттайи - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время туристы могут насладиться экскурсиями без изнуряющей жары. С марта по май становится жарче, но это не мешает исследовать храмы, если избегать полуденного солнца. В сезон дождей с июня по октябрь можно столкнуться с осадками, но они обычно кратковременны и не мешают поездке.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.