Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров. Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.

— действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами. Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.

— главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления. Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.

— единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение. Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.

— он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе. Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.

В середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.

Тайминг поездки:

6:30–7:30 — сбор и выезд из Паттайи

10:00–16:00 — основная программа

16:00–17:00 — выезд из Аюттайи

19:00–20:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее

осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее Храмы показывают работающие там тайские русскоговорящие сотрудники, в остальное время программу проводит русскоговорящий гид

С вами будет гид из нашей команды

В стоимость входит: