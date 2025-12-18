Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Описание экскурсии
- Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
- Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.
- Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.
- Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.
- Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.
В середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.
Тайминг поездки:
6:30–7:30 — сбор и выезд из Паттайи
10:00–16:00 — основная программа
16:00–17:00 — выезд из Аюттайи
19:00–20:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
- Храмы показывают работающие там тайские русскоговорящие сотрудники, в остальное время программу проводит русскоговорящий гид
- С вами будет гид из нашей команды
В стоимость входит:
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
в понедельник, среду и субботу в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$97
|Дети (от 2 до 11 лет)
|$78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3183 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Для любителей истории и древности это экскурсия очень понравится. Насыщенная и очень интересная
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Н
Прекрасная экскурсия в удивительное историческое место! Организация на высоте! Трансфер удобный, забрали из отеля во время. Профессиональный гид, рассказывала очень интересно! Всем рекомендую!
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Л
Отличный тур для краткого знакомства с историей Тайланда - компактно, интересно, комфортно, всё во-время.
Группа была небольшая (8 человек), комфортабельный микроавтобус, по пути "тех"остановка, простой,но вкусный обед (тайская кухня); сопровождающий нас
Группа была небольшая (8 человек), комфортабельный микроавтобус, по пути "тех"остановка, простой,но вкусный обед (тайская кухня); сопровождающий нас
+1
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Экскурсия включает в себя. Посещение 5 храмовых комплексов.
Руины древнего города Аюттая. Переводится как непобедимый. Но по иронии судьбы,побеждён и разрушен.
Для тех кто любит много ходить,рассматривать древние строения. А посмотреть тут
Руины древнего города Аюттая. Переводится как непобедимый. Но по иронии судьбы,побеждён и разрушен.
Для тех кто любит много ходить,рассматривать древние строения. А посмотреть тут
+2
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Классная экскурсия
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Р
Экскурсия насыщенная на впечатления, весьма динамичная, по времени структурирована и четко маршрутизирована.
Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид очень приветлив и эрудирован по теме экскурсии и не только.
Обязательно берите с собой спф, очки, головной убор и воду Постарайтесь без лишних вещей, ходить придется очень много
Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортным, русский гид очень приветлив и эрудирован по теме экскурсии и не только.
Обязательно берите с собой спф, очки, головной убор и воду Постарайтесь без лишних вещей, ходить придется очень много
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