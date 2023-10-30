Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи

Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира

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Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.

Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
4
ноя
6
ноя
8
ноя
11
ноя
13
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Дворец Банг Па-Ин — летняя резиденция короля Сиама Рамы V, место приёмов иностранных послов и светских раутов. Огромный дворцово-парковый комплекс сочетает в себе нескольких стилей — тайский, китайский и европейский.
  • Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
  • Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.
  • Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.
  • Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.
  • Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.

Во середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.

Тайминг поездки:

06:30-07:30 — сбор и выезд из Паттайи
10:00-16:00 — основная программа
16:00-17:00 — выезд из Аюттайи
19:00-20:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость входит:

  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед

в понедельник в 06:00, в среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:00, в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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