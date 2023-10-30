Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Ближайшие даты:
30
окт
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Дворец Банг Па-Ин — летняя резиденция короля Сиама Рамы V, место приёмов иностранных послов и светских раутов. Огромный дворцово-парковый комплекс сочетает в себе нескольких стилей — тайский, китайский и европейский.
- Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
- Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.
- Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.
- Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.
- Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.
Во середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.
Тайминг поездки:
06:30-07:30 — сбор и выезд из Паттайи
10:00-16:00 — основная программа
16:00-17:00 — выезд из Аюттайи
19:00-20:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость входит:
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
в понедельник в 06:00, в среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 06:00, в среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 300 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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