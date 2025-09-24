Погрузитесь в атмосферу тропического рая Бали с его удивительной природой, древними храмами и роскошными пляжами. Остановитесь в Kuta Paradiso Hotel 5* — отеле с бассейном-лагуной у самого океана.
Этот экспресс-тур даст возможность за три дня прочувствовать неповторимый колорит Бали и окунуться в атмосферу гармонии и красоты.
Этот экспресс-тур даст возможность за три дня прочувствовать неповторимый колорит Бали и окунуться в атмосферу гармонии и красоты.
Описание тураЧто вас ждёт? Погрузитесь в магию и очарование Бали — всего за три дня этот тропический рай подарит вам незабываемые впечатления! Путешествие начнется с перелёта на живописный остров, где вас ждет проживание в роскошном пятизвёздочном отеле Kuta Paradiso Hotel, расположенном на берегу океана. В этом отеле — бассейн в стиле лагуны, утопающий в зелени тропического сада, удобный выход на пляж и шведский стол с изысканными блюдами. Утро на Бали начнется с мягких лучей солнца и завораживающих видов океана. Вас ждут свободные дни для пляжного отдыха, прогулок вдоль побережья и знакомства с культурой острова. Насладитесь знаменитым балийским массажем, позанимайтесь йогой или отправляйтесь на экскурсии: древние храмы, рисовые террасы, таинственные вулканы и умиротворяющие природные пейзажи оставят неизгладимое впечатление. На юге Бали, в знаменитой Куте, окунитесь в атмосферу живого курорта, наполненного уютными кафе, ресторанами, клубами и колоритными магазинчиками. А легендарный храм Пура Лухур Улувату, возвышающийся на скале, откроет вам незабываемый вид на закат и станет духовным акцентом путешествия. Этот тур — ваш путь к расслаблению и вдохновению, идеальная возможность прикоснуться к экзотике и спокойствию Бали всего за несколько дней.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи Куты
- Храм Пура Лухур Улувату
- Центры йоги и медитации
- Кута
Что включено
- Авиаперелёт
- Отель 5*
- Завтраки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Виза оплачивается по прибытии: ~ $35
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
-
10%
Река Квай и Тайский Экспресс: путешествие в сердце природы и культуры
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
Завтра в 03:30
25 сен в 03:30
3798 ฿
4220 ฿ за человека
Остров Самет от двух дней
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
3400 ฿ за человека
Восточные сокровища: Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 04:00.
Завтра в 04:00
25 сен в 04:00
54 000 ฿ за человека