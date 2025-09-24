Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу тропического рая Бали с его удивительной природой, древними храмами и роскошными пляжами. Остановитесь в Kuta Paradiso Hotel 5* — отеле с бассейном-лагуной у самого океана.



Этот экспресс-тур даст возможность за три дня прочувствовать неповторимый колорит Бали и окунуться в атмосферу гармонии и красоты.

Описание тура Что вас ждёт? Погрузитесь в магию и очарование Бали — всего за три дня этот тропический рай подарит вам незабываемые впечатления! Путешествие начнется с перелёта на живописный остров, где вас ждет проживание в роскошном пятизвёздочном отеле Kuta Paradiso Hotel, расположенном на берегу океана. В этом отеле — бассейн в стиле лагуны, утопающий в зелени тропического сада, удобный выход на пляж и шведский стол с изысканными блюдами. Утро на Бали начнется с мягких лучей солнца и завораживающих видов океана. Вас ждут свободные дни для пляжного отдыха, прогулок вдоль побережья и знакомства с культурой острова. Насладитесь знаменитым балийским массажем, позанимайтесь йогой или отправляйтесь на экскурсии: древние храмы, рисовые террасы, таинственные вулканы и умиротворяющие природные пейзажи оставят неизгладимое впечатление. На юге Бали, в знаменитой Куте, окунитесь в атмосферу живого курорта, наполненного уютными кафе, ресторанами, клубами и колоритными магазинчиками. А легендарный храм Пура Лухур Улувату, возвышающийся на скале, откроет вам незабываемый вид на закат и станет духовным акцентом путешествия. Этот тур — ваш путь к расслаблению и вдохновению, идеальная возможность прикоснуться к экзотике и спокойствию Бали всего за несколько дней.

