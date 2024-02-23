Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем

Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат.

Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30

Описание тура

Об экскурсии Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха. Важная информация Экскурсия проводится при наборе группы. если группа не набирается — мы предложим вам другую дату, программу или вернем вам деньги.
Одноместное размещение в отеле 1000 Бат/номер/ночь.

Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (7+ лет)5 700 ฿
Дети (3-7 лет)3 000 ฿
Инфанты (0-3 года)0 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм обезьян - Золотой Колокольчик
  • Ко Чанг
  • 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб)
Что включено
  • Трансфер туда - обратно.
  • Отель
  • 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
  • Входные билеты.
  • Русскоязычный гид.
  • Программа Полная (есть 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин и экскурсия по островам)
  • 1 день
  • Сбор из отелей (5:30-6:15).
  • Остановка на завтрак на заправке (коробочка с завтраком с собой).
  • Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
  • Переправа на пароме.
  • Заселение в отель по программе.
  • Обед
  • Свободное время.
  • Ужин
  • Шоу огней (если будет).
  • 2 день
  • Завтрак в отеле.
  • 09:30 Выезд из отеля и Морская экскурсия на острова с обедом: 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб).
  • 12:30 Обед на пароходе.
  • Возвращение с морской экскурсии на Ко Чанг к 16:00.
  • Фруктовый рынок и 21:00-22:00 - возвращение в Паттайю.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • До 3 лет бесплатно
  • 3-7 лет 50% скидка только на полную программу и без допополнительной кровати
  • 3-10 лет 20% с допополнительной кроватью
  • Одноместное размещение в отеле 1000 Бат/номер/ночь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
О
23 фев 2024
Обещали отель 5* а в итоге привезли в 2* с запахом фикалий
Отель расположен далеко от моря, ещё надо дорогу переходить. В начале по приезду обещали напиток так и не дали,на обеде и ужине из питья была только вода. Берег грязный

Тур входит в следующие категории Паттайи

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