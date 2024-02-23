Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат.
Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30
Описание тура
Об экскурсии Остров Чанг, также известный как Ко Чанг, — это крупный остров в Таиланде, расположенный в заливе Тайландского залива, близ побережья провинции Трат. Этот остров является частью архипелага, который включает в себя множество более мелких островов и островков. Чанг известен своими красивыми пляжами, богатой природой и возможностями для активного отдыха. Важная информация Экскурсия проводится при наборе группы. если группа не набирается — мы предложим вам другую дату, программу или вернем вам деньги.
Одноместное размещение в отеле 1000 Бат/номер/ночь.
Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+ лет)
|5 700 ฿
|Дети (3-7 лет)
|3 000 ฿
|Инфанты (0-3 года)
|0 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм обезьян - Золотой Колокольчик
- Ко Чанг
- 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб)
Что включено
- Трансфер туда - обратно.
- Отель
- 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
- Входные билеты.
- Русскоязычный гид.
- Программа Полная (есть 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин и экскурсия по островам)
- 1 день
- Сбор из отелей (5:30-6:15).
- Остановка на завтрак на заправке (коробочка с завтраком с собой).
- Храм обезьян - Золотой Колокольчик.
- Переправа на пароме.
- Заселение в отель по программе.
- Обед
- Свободное время.
- Ужин
- Шоу огней (если будет).
- 2 день
- Завтрак в отеле.
- 09:30 Выезд из отеля и Морская экскурсия на острова с обедом: 3 острова: Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум (девственные пляжи, сноркелинг - смотрим на кораллы и рыб).
- 12:30 Обед на пароходе.
- Возвращение с морской экскурсии на Ко Чанг к 16:00.
- Фруктовый рынок и 21:00-22:00 - возвращение в Паттайю.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- До 3 лет бесплатно
- 3-7 лет 50% скидка только на полную программу и без допополнительной кровати
- 3-10 лет 20% с допополнительной кроватью
- Одноместное размещение в отеле 1000 Бат/номер/ночь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
23 фев 2024
Обещали отель 5* а в итоге привезли в 2* с запахом фикалий
Отель расположен далеко от моря, ещё надо дорогу переходить. В начале по приезду обещали напиток так и не дали,на обеде и ужине из питья была только вода. Берег грязный
Отель расположен далеко от моря, ещё надо дорогу переходить. В начале по приезду обещали напиток так и не дали,на обеде и ужине из питья была только вода. Берег грязный
Тур входит в следующие категории Паттайи
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