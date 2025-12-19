Мои заказы

🎄 Новогодний Квай: 3 дня в джунглях, водопады и ГАЛА-ужин

Новогодний тур на реку Квай с проживанием в отеле 4★, праздничным ГАЛА-ужином, сплавом по реке, горячими СПА-источниками, национальными парками, водопадами Эраван и Сайок, слонами и живописной природой Канчанабури. 3 дня ярких впечатлений и отдыха в джунглях Таиланда.
Описание тура

🎄 Новогодний тур на реку Квай — 3 дня / 2 ночи Встретьте Новый год в самом живописном месте Таиланда — на реке Квай. Этот тур объединяет дикую природу, лучшие национальные парки Канчанабури, комфортный отель на берегу реки и праздничный новогодний ГАЛА-ужин. Идеальный выбор для тех, кто хочет провести праздники ярко, необычно и с максимальными впечатлениями. ✨ Что вас ждёт Новый год в джунглях Таиланда Отель 4★ на реке Квай Сплав по реке и катание на плоту под водопадом Горячие СПА-источники Слоны, обезьяны, пещеры желаний 7-уровневый водопад Эраван Национальные парки Кхао Лаем и Сайок Комфортный трансфер и русскоговорящий гид Важная информация: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
  • Купальник, полотенце, сменную одежду;
  • Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
  • Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
  • Репеллент от комаров (желательно);
  • Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
  • Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
  • Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
  • Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🐯 Храм Тигра - священное место с панорамными видами и особой атмосферой
  • 🐉 Храм Дракона - необычный храмовый комплекс с впечатляющей архитектурой
  • 🌉 Прозрачный мост Канчанабури - захватывающие виды над джунглями
  • 🌊 Легендарная река Квай - сердце путешествия и отдых на её берегу
  • 🏞 Национальный парк Кхао Лаем - первозданная природа и горные пейзажи
  • 🚤 Водохранилище Кхао Лаем - лодочная прогулка среди тропических холмов
  • 🛕 Буддийские пагоды - тишина, гармония и духовное наследие
  • 🌿 Мост племени монов - аутентичное место с историей и колоритом
  • 💦 Водопад Сайок Яй - катание на плоту прямо под потоками воды
  • 🌊 Водопад Сайок Ной - живописный каскад среди зелени
  • 🐘 Деревня слонов - знакомство с символом Таиланда
  • 🕯 Пещера желаний - мистическое место для загадывания желаний
  • 🐒 Обезьяны в дикой природе - живые эмоции и настоящие джунгли
  • 🌳 Национальный парк Эраван - один из самых красивых парков страны
  • 💎 7-уровневый водопад Эраван - купание в изумрудных лагунах
  • ♨️ Горячие природные СПА-источники - отдых и расслабление под открытым небом
  • ✨ Каждое место - это отдельная история, эмоция и незабываемое впечатление
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном транспорте
  • Проживание 2 ночи в отеле 4* на реке
  • Питание по программе
  • Все входные билеты
  • Сплавы, лодки, плоты
  • Горячие источники
  • Новогодний ГАЛА-ужин
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

