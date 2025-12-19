Новогодний тур на реку Квай с проживанием в отеле 4★, праздничным ГАЛА-ужином, сплавом по реке, горячими СПА-источниками, национальными парками, водопадами Эраван и Сайок, слонами и живописной природой Канчанабури. 3 дня ярких впечатлений и отдыха в джунглях Таиланда.
Описание тура
🎄 Новогодний тур на реку Квай — 3 дня / 2 ночи Встретьте Новый год в самом живописном месте Таиланда — на реке Квай. Этот тур объединяет дикую природу, лучшие национальные парки Канчанабури, комфортный отель на берегу реки и праздничный новогодний ГАЛА-ужин. Идеальный выбор для тех, кто хочет провести праздники ярко, необычно и с максимальными впечатлениями. ✨ Что вас ждёт Новый год в джунглях Таиланда Отель 4★ на реке Квай Сплав по реке и катание на плоту под водопадом Горячие СПА-источники Слоны, обезьяны, пещеры желаний 7-уровневый водопад Эраван Национальные парки Кхао Лаем и Сайок Комфортный трансфер и русскоговорящий гид Важная информация: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🐯 Храм Тигра - священное место с панорамными видами и особой атмосферой
- 🐉 Храм Дракона - необычный храмовый комплекс с впечатляющей архитектурой
- 🌉 Прозрачный мост Канчанабури - захватывающие виды над джунглями
- 🌊 Легендарная река Квай - сердце путешествия и отдых на её берегу
- 🏞 Национальный парк Кхао Лаем - первозданная природа и горные пейзажи
- 🚤 Водохранилище Кхао Лаем - лодочная прогулка среди тропических холмов
- 🛕 Буддийские пагоды - тишина, гармония и духовное наследие
- 🌿 Мост племени монов - аутентичное место с историей и колоритом
- 💦 Водопад Сайок Яй - катание на плоту прямо под потоками воды
- 🌊 Водопад Сайок Ной - живописный каскад среди зелени
- 🐘 Деревня слонов - знакомство с символом Таиланда
- 🕯 Пещера желаний - мистическое место для загадывания желаний
- 🐒 Обезьяны в дикой природе - живые эмоции и настоящие джунгли
- 🌳 Национальный парк Эраван - один из самых красивых парков страны
- 💎 7-уровневый водопад Эраван - купание в изумрудных лагунах
- ♨️ Горячие природные СПА-источники - отдых и расслабление под открытым небом
- ✨ Каждое место - это отдельная история, эмоция и незабываемое впечатление
Что включено
- Трансфер на комфортабельном транспорте
- Проживание 2 ночи в отеле 4* на реке
- Питание по программе
- Все входные билеты
- Сплавы, лодки, плоты
- Горячие источники
- Новогодний ГАЛА-ужин
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
