🎄 Новогодний тур на реку Квай — 3 дня / 2 ночи Встретьте Новый год в самом живописном месте Таиланда — на реке Квай. Этот тур объединяет дикую природу, лучшие национальные парки Канчанабури, комфортный отель на берегу реки и праздничный новогодний ГАЛА-ужин. Идеальный выбор для тех, кто хочет провести праздники ярко, необычно и с максимальными впечатлениями. ✨ Что вас ждёт Новый год в джунглях Таиланда Отель 4★ на реке Квай Сплав по реке и катание на плоту под водопадом Горячие СПА-источники Слоны, обезьяны, пещеры желаний 7-уровневый водопад Эраван Национальные парки Кхао Лаем и Сайок Комфортный трансфер и русскоговорящий гид Важная информация: 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);

Купальник, полотенце, сменную одежду;

Солнцезащитный крем, головной убор, очки;

Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;

Репеллент от комаров (желательно);

Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;

Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.

Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.

Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.

