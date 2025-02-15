Гастрономические туры Паттайи

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Паттайе, цены от $118. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Вечер посвятим дегустации травяных настоек, изготовленных по древним тайским рецептам, и попробуем местные блюда (шведский стол
27 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$118 за человека
Двухдневное путешествие на реку Квай
На автобусе
1 день 16 часов
7 отзывов
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
27 мар в 04:30
28 мар в 04:30
3900 ฿ за человека
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
На автобусе
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
«Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда»
28 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$380 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Чулпан
    15 февраля 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
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    железным путям было уже лишнее. А еще было бы лучше, если б обед был до слонов. К этому времени все были уже голодные,так как завтрак рано утром. Хотелось бы более комфортабельные минивены за такие деньги. А еще отдельно хочется отметить гида Руслана. Человек настолько сильно любит свою работу и эти места, что слушая его рассказы невольно начинаешь проживать эти истории. Все было очень интересно,познавательно, а главное без воды и не нудно. Все-таки от гида зависит настрой группы,да и в целом сама экскурсионная программа!

  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
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    восторг, ощущение, что с профессиональным ведущим из программы о путешествиях поездили! На водопадах успели подняться до последнего 7-го уровня, но если будут сомнения, оставайтесь на 4-5 - ничего не потеряете. В отеле на Квае рекомендую брать все процедуры - нам все понравилось. Единственное что не очень зашло - купание со слонами. Несмотря на то, что нас уверяли что о них заботятся, видны раны у слонов от крюков погонщиков. Когда купаешься, кругом плавает слоновий навоз, если слон кидает, думаешь только о том, чтобы в него не влететь. Экскурсия супер, рекомендую!

  • А
    Александр
    13 декабря 2024
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!
  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
    Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
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    достаточно🤗 И эта экскурсия было одной из лучших! Отличная наполненность, мы ни разу не успели заскучать😉 Так много всего было! Что меня бесконечно радовало-малочисленность группы) не люблю толпы) Тут все сложилось👍 и группа было отличной, транспорт удобным, экскурсия яркой😉 Не смотря на то что мы в силу своих личный убеждений и предпочтений не смогли воспользоваться некоторыми активностями, нам все очень понравилось 🥰 единственным разочарованием стал отель и еда в нем. Номера были очень уставшие, душ был контрастным даже когда этого не хотелось🤭 шторки в душе не было😢 розетка работала только одна, чайник тоже не работал🙈 может нам просто не повезло с номером🤷‍♀ На в питании совсем не было выбора и мяса как такового😕 Но мы были в местах гораздо печальнее🤣🤣🤣 В общем отель очень красивый, атмосферный) Если подытожить, то все было чудесно🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Гастрономические»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
  2. Двухдневное путешествие на реку Квай
  3. Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Сколько стоит тур в Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 118 до 3900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Паттайи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025