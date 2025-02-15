Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Вечер посвятим дегустации травяных настоек, изготовленных по древним тайским рецептам, и попробуем местные блюда (шведский стол)»
27 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$118 за человека
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
27 мар в 04:30
28 мар в 04:30
3900 ฿ за человека
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
«Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда»
28 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$380 за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧулпан15 февраля 2025Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
- ААнастасия23 января 2025Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
- ААлександр13 декабря 2024Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!
- ККсения2 августа 2024Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 118 до 3900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Паттайи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025