Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы уже бывали на реке Квай, то мы подготовили для вас нечто новое. Вас ждут двухдневные приключения на реке Квай. Непроходимые джунгли, шумные водопады и яркие краски.



Но и это еще не все! С нами вы отдохнете в японских термальных источниках, посетите слоновью деревню, сплавитесь на каяках и прогуляетесь по загадочной пещере. 5 1 отзыв

Групповой тур Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Когда Вторник, четверг и воскресенье 6000 ฿ за человека

Описание тура Это обновленная экскурсионная программа для тех, кто уже побывал не один раз на знаменитой Реке Квай, и хотел бы еще, но в новых вариациях. А также для тех, кто в первый раз - и хочет все увидеть по максимуму. Вас ждет захватывающее путешествие, наполненное живописной природой и уникальными приключениями. Вы окунетесь в яркую зелень джунглей, услышите рокот водопадов, ощутите скорость реки и насладитесь звуками тропической природы. Это тур для тех, кто жаждет настоящих открытий и новых впечатлений! Программа тура включает в себя не только захватывающие приключения, но и множество полезных знаний и интересных фактов о природе, культуре и истории Таиланда. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт, погружая вас в волшебный мир природы и истории Таиланда!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 2 разных Водопада

2 Прогулки по реке + на каяках

2 Сплава в жилетах

2 Горячих источника + десерт

2 Пещеры + обряды

2 Храма + обереги

Гигантское магическое живое дерево Самане Саман

Прокатитесь на поезде по самому опасному утесу

Рынок «Раскрывающихся зонтов»

Кокосовая плантация и быт зажиточных фермеров

Огромное количество ценных знаний и интересных фактов

Провинция Канчанабури Что включено Трансфер туда - обратно.

Входные билеты по программе.

Питание и отель по программе.

Русский гид.

1 день

4.30 Выезд из отелей Паттайи.

Посещение кокосовой фермы, где вы узнаете все секреты производства кокосовых продуктов. Дегустация свежего кокосового нектара и знакомство с бытом тайских фермеров.

Рынок «Раскрывающихся зонтов» чудо и национальное достояние.

Путешествие во времени: Прогулка на знаменитом поезде по железной дороге, построенной военнопленными. Восхитительные виды на джунгли и реку оставят незабываемые впечатления.

Обед в ресторанчике на обрыве скалы с видом на пещеру, извилину реки и деревянный мост вдоль утеса.

Сплав в национальном заповеднике с водопадом.

Природные ванны: Расслабление в японских термальных источниках, окруженных тропической растительностью. Идеальный способ снять усталость после насыщенного дня.

Закат и романтический ужин.

Массаж в отеле по желанию (300 ฿).

2 день

Завтрак посреди реки и диких джунглей.

Спуск на каяках и тюбах по течению реки до горячих минеральных источников. Продолжительный сплав для настоящих любителей неведомого и невиданного!

Принимаем оздоровительные ванны.

Лес Красного дерева проводит нас в загадочную пещеру сталагмитов и сталактитов, здесь нас ждет самая маленькая в мире летучая мышь.

Фото на память в парке ходячих деревьев!

Попробуем лакомства по древней рецептуре племени Кая.

Встреча с величественным Водопадом. Мы увидим тысячи квадратных метров настоящего флорариума!

Фруктовый пир со слонами в деревне слонов. Слоновья деревня! (только не включено ни купания ни катания, просто кормим их на деревне, фотографируемся, кто хочет - можно доплатить 300 ฿ покататься, 800 ฿ искупаться)

Ныряние с чемпионом «самый большой мозг». Увидим незаурядные умственные способности!

Обед за троих в национальном (русском) стиле.

Побываем в пещере Дракона, увидим долину Золотого Города.

Гигантское дерево Самане Саман! Расскажем все свои желания самому старому духу Канчанабури. Что не входит в цену Личные расходы

Массаж

Купание со слоном

Катание на слоне

500 ฿ одноместное размещение. Где начинаем и завершаем? Начало: Холл Вашего отеля Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вторник, четверг и воскресенье Экскурсия длится около 2 дней Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.