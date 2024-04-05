Если вы уже бывали на реке Квай, то мы подготовили для вас нечто новое. Вас ждут двухдневные приключения на реке Квай. Непроходимые джунгли, шумные водопады и яркие краски.
Но и это еще не все! С нами вы отдохнете в японских термальных источниках, посетите слоновью деревню, сплавитесь на каяках и прогуляетесь по загадочной пещере.
Но и это еще не все! С нами вы отдохнете в японских термальных источниках, посетите слоновью деревню, сплавитесь на каяках и прогуляетесь по загадочной пещере.
Описание тураЭто обновленная экскурсионная программа для тех, кто уже побывал не один раз на знаменитой Реке Квай, и хотел бы еще, но в новых вариациях. А также для тех, кто в первый раз - и хочет все увидеть по максимуму. Вас ждет захватывающее путешествие, наполненное живописной природой и уникальными приключениями. Вы окунетесь в яркую зелень джунглей, услышите рокот водопадов, ощутите скорость реки и насладитесь звуками тропической природы. Это тур для тех, кто жаждет настоящих открытий и новых впечатлений! Программа тура включает в себя не только захватывающие приключения, но и множество полезных знаний и интересных фактов о природе, культуре и истории Таиланда. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт, погружая вас в волшебный мир природы и истории Таиланда!
Вторник, четверг и воскресенье
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 2 разных Водопада
- 2 Прогулки по реке + на каяках
- 2 Сплава в жилетах
- 2 Горячих источника + десерт
- 2 Пещеры + обряды
- 2 Храма + обереги
- Гигантское магическое живое дерево Самане Саман
- Прокатитесь на поезде по самому опасному утесу
- Рынок «Раскрывающихся зонтов»
- Кокосовая плантация и быт зажиточных фермеров
- Огромное количество ценных знаний и интересных фактов
- Провинция Канчанабури
Что включено
- Трансфер туда - обратно.
- Входные билеты по программе.
- Питание и отель по программе.
- Русский гид.
- 1 день
- 4.30 Выезд из отелей Паттайи.
- Посещение кокосовой фермы, где вы узнаете все секреты производства кокосовых продуктов. Дегустация свежего кокосового нектара и знакомство с бытом тайских фермеров.
- Рынок «Раскрывающихся зонтов» чудо и национальное достояние.
- Путешествие во времени: Прогулка на знаменитом поезде по железной дороге, построенной военнопленными. Восхитительные виды на джунгли и реку оставят незабываемые впечатления.
- Обед в ресторанчике на обрыве скалы с видом на пещеру, извилину реки и деревянный мост вдоль утеса.
- Сплав в национальном заповеднике с водопадом.
- Природные ванны: Расслабление в японских термальных источниках, окруженных тропической растительностью. Идеальный способ снять усталость после насыщенного дня.
- Закат и романтический ужин.
- Массаж в отеле по желанию (300 ฿).
- 2 день
- Завтрак посреди реки и диких джунглей.
- Спуск на каяках и тюбах по течению реки до горячих минеральных источников. Продолжительный сплав для настоящих любителей неведомого и невиданного!
- Принимаем оздоровительные ванны.
- Лес Красного дерева проводит нас в загадочную пещеру сталагмитов и сталактитов, здесь нас ждет самая маленькая в мире летучая мышь.
- Фото на память в парке ходячих деревьев!
- Попробуем лакомства по древней рецептуре племени Кая.
- Встреча с величественным Водопадом. Мы увидим тысячи квадратных метров настоящего флорариума!
- Фруктовый пир со слонами в деревне слонов. Слоновья деревня! (только не включено ни купания ни катания, просто кормим их на деревне, фотографируемся, кто хочет - можно доплатить 300 ฿ покататься, 800 ฿ искупаться)
- Ныряние с чемпионом «самый большой мозг». Увидим незаурядные умственные способности!
- Обед за троих в национальном (русском) стиле.
- Побываем в пещере Дракона, увидим долину Золотого Города.
- Гигантское дерево Самане Саман! Расскажем все свои желания самому старому духу Канчанабури.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Массаж
- Купание со слоном
- Катание на слоне
- 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и воскресенье
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
5 апр 2024
Все было круто, ожидания оправдались
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$129 за человека
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
24 сен в 04:30
25 сен в 04:30
4000 ฿ за человека
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
26 сен в 05:00
27 сен в 05:00
4250 ฿ за человека