Древняя столица Лаоса, водопады Куанг Си и пещеры Пак Оу Откройте для себя Луанг Прабанг — один из самых красивых и атмосферных городов Юго-Восточной Азии, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание тура
Луанг Прабанг — это не просто город, а ощущение. Здесь время замедляется, монахи босиком проходят по утренним улицам, реки Меконг и Нам-Хан тихо обнимают старый город, а золочёные храмы скрываются в тени пальм. Бывшая королевская столица Лаоса сохранила подлинную атмосферу Азии, которой уже почти не осталось. Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть настоящий Лаос — без спешки, толп и туристической суеты. 🌿 Природа, культура и редкие места Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls — каскады с нереально бирюзовой водой. Здесь можно купаться, гулять по деревянным тропам и наслаждаться природой тропического Лаоса. По реке Меконг на частной лодке вы сможете добраться до священных пещер Pak Ou, где на протяжении веков собирались тысячи статуй Будды. Это одно из самых почитаемых мест страны и уникальный культурный памятник. Сам Луанг Прабанг очаровывает с первых минут: старинные храмы, колониальные особняки, уютные улочки, ночной рынок, лаосский кофе и неспешные прогулки по красивой набережной.
🏨 Комфортное проживание Вы остановитесь в Nam
Khan Riverside 3+* — стильном бутик-отеле с бассейном, расположенном в самом центре старого города, прямо на берегу реки. Уютные номера оформлены в традиционном лаосском стиле и создают атмосферу спокойствия и уединения. ✈️ Удобный формат путешествия Авиаперелёт позволяет быстро и комфортно добраться в Лаос из Таиланда, а свободная программа даёт возможность выбрать именно тот ритм отдыха, который подходит вам: прогулки, экскурсии, природа или полное расслабление. При желании можно заказать индивидуальные экскурсии или русскоязычного гида с автомобилем и увидеть Лаос в сопровождении профессионала. ⭐ Почему выбирают этот тур ✔ редкое и аутентичное направление ✔ идеальный баланс природы и культуры ✔ комфортный перелёт и проверенный отель ✔ свободное время без жёсткого графика ✔ подходит для пар, индивидуальных путешественников и любителей Азии Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2 ЧЕЛОВЕКА. 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Луанг Прабанге
- Старый город Луанг Прабанга - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Буддийские храмы (ватты) с традиционной лаосской архитектурой
- Королевские дворцы и колониальные здания
- Храмовая гора Пху Си - панорамные виды на город и реки
- Набережная реки Меконг
- Ночной рынок Луанг Прабанга
- Аутентичные кафе и рестораны с лаосской кухней
- 🌿 Природные достопримечательности (по желанию)
- Водопады Kuang Si Falls - многоуровневые каскады с бирюзовой водой, купание
- Тропические джунгли и смотровые площадки вокруг водопадов
- 🚤 Водные и духовные объекты
- Река Меконг - прогулки и частные лодки
- Пещеры Pak Ou - священные пещеры с тысячами статуй Будды
- 🏨 Дополнительно
- Бутик-отель NamKhan Riverside - проживание на берегу реки
- Возможность заказать индивидуальные экскурсии и русскоязычного гида
Что включено
- Трансферы
- Авиаперелет
- Проживание в отеле
- Завтраки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсии к водопадам Kuang Si Falls
- Поездка на лодке к пещерам Pak Ou
- Русскоязычный гид с машиной, стоимость 700 USD в день
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение: 3800 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
- МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2 ЧЕЛОВЕКА
- 🧳 Что взять с собой
- Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
- Купальник, полотенце, сменную одежду
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
- Репеллент от комаров (желательно)
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
- Наличные на сувениры и личные расходы
- 📱 На связи
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
