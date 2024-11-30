Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод.
Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.
Описание тура
Магия Реки Квай
Погрузитесь в удивительный мир природы и культуры Таиланда с двухдневным путешествием на Реку Квай. Это уникальное приключение позволит вам насладиться красотой тайских пейзажей, познакомиться с богатым наследием местного народа и поправить здоровье, посетив целебные места и попробовав местные деликатесы.
Что вас ожидает?
В ходе путешествия вы сможете посетить множество интересных мест, включая:
- Плавучий рынок
- Тигровый Храм
- Большую статую Будды и 69-метровую Пагоду
- Водопад Эраван и рыбный массаж
- Водопад Сайок Ной
- Сплав по реке
- Чайную церемонию
- Термальные источники
- Деревню слонов (катание + шоу)
- Кормление обезьян
- Дорогу смерти
Природа и культура
Река Квай — это не только живописные виды, но и богатая история. Здесь расположены заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады и термальные источники. Каждая остановка в пути открывает новые горизонты и впечатления, позволяя вам лучше понять тайскую культуру и образ жизни.
Удобство и комфорт
На протяжении всего путешествия вам будет предложено питание четыре раза, что позволит вам насладиться разнообразием тайской кухни. Не забудьте надеть комфортную одежду и удобную обувь, чтобы максимально насладиться всеми активностями.
Это путешествие — прекрасная возможность для тех, кто хочет открыть для себя тайские чудеса и укрепить здоровье, наслаждаясь каждым моментом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Проживание в отеле
- Питание (обед, ужин, завтрак, обед)
- Русский гид
Что не входит в цену
- Личные расходы