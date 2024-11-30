В течение путешествия вы будете свидетелями великолепия Реки Квай и ее окружающей природы. Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод. Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.

Описание тура

Магия Реки Квай

Погрузитесь в удивительный мир природы и культуры Таиланда с двухдневным путешествием на Реку Квай. Это уникальное приключение позволит вам насладиться красотой тайских пейзажей, познакомиться с богатым наследием местного народа и поправить здоровье, посетив целебные места и попробовав местные деликатесы.

Что вас ожидает?

В ходе путешествия вы сможете посетить множество интересных мест, включая:

Плавучий рынок

Тигровый Храм

Большую статую Будды и 69-метровую Пагоду

Водопад Эраван и рыбный массаж

Водопад Сайок Ной

Сплав по реке

Чайную церемонию

Термальные источники

Деревню слонов (катание + шоу)

Кормление обезьян

Дорогу смерти

Природа и культура

Река Квай — это не только живописные виды, но и богатая история. Здесь расположены заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады и термальные источники. Каждая остановка в пути открывает новые горизонты и впечатления, позволяя вам лучше понять тайскую культуру и образ жизни.

Удобство и комфорт

На протяжении всего путешествия вам будет предложено питание четыре раза, что позволит вам насладиться разнообразием тайской кухни. Не забудьте надеть комфортную одежду и удобную обувь, чтобы максимально насладиться всеми активностями.

Это путешествие — прекрасная возможность для тех, кто хочет открыть для себя тайские чудеса и укрепить здоровье, наслаждаясь каждым моментом.