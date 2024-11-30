Рай на реке Квай

Природа и культура Таиланда: двухдневная экскурсия на Реку Квай из Паттайи
В течение путешествия вы будете свидетелями великолепия Реки Квай и ее окружающей природы.

Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод.

Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Магия Реки Квай

Погрузитесь в удивительный мир природы и культуры Таиланда с двухдневным путешествием на Реку Квай. Это уникальное приключение позволит вам насладиться красотой тайских пейзажей, познакомиться с богатым наследием местного народа и поправить здоровье, посетив целебные места и попробовав местные деликатесы.

Что вас ожидает?

В ходе путешествия вы сможете посетить множество интересных мест, включая:

  • Плавучий рынок
  • Тигровый Храм
  • Большую статую Будды и 69-метровую Пагоду
  • Водопад Эраван и рыбный массаж
  • Водопад Сайок Ной
  • Сплав по реке
  • Чайную церемонию
  • Термальные источники
  • Деревню слонов (катание + шоу)
  • Кормление обезьян
  • Дорогу смерти

Природа и культура

Река Квай — это не только живописные виды, но и богатая история. Здесь расположены заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады и термальные источники. Каждая остановка в пути открывает новые горизонты и впечатления, позволяя вам лучше понять тайскую культуру и образ жизни.

Удобство и комфорт

На протяжении всего путешествия вам будет предложено питание четыре раза, что позволит вам насладиться разнообразием тайской кухни. Не забудьте надеть комфортную одежду и удобную обувь, чтобы максимально насладиться всеми активностями.

Это путешествие — прекрасная возможность для тех, кто хочет открыть для себя тайские чудеса и укрепить здоровье, наслаждаясь каждым моментом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный транспорт
  • Входные билеты
  • Проживание в отеле
  • Питание (обед, ужин, завтрак, обед)
  • Русский гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

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