Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
21 апр в 04:30
22 апр в 04:30
3900 ฿ за человека
Живописный остров Ко Куд и пляж Клонг-Хин (на 2 дня) Программа Эконом
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно, выезд в 5:00
21 апр в 05:00
22 апр в 05:00
4700 ฿ за человека
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
20 апр в 06:00
17 000 ฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧулпан15 февраля 2025Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
- ААнастасия23 января 2025Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
- ААлександр13 декабря 2024Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Рынок на воде в Паттайе»
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