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Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Откройте для себя незабываемое приключение на реке Квай, где вас ждут живописные тропические джунгли и великолепный водопад Эраван с освежающими водами»
Расписание: Ежедневно в 04:00-05:00
Завтра в 04:30
3 июл в 04:30
2325 ฿
3300 ฿ за человека
Затерянная столица Лаоса: Луанг Прабанг, водопады и пещеры Будд
Начало: Паттайя, ваш отель
«🌿 Природа, культура и редкие места Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls — каскады с нереально бирюзовой водой»
Завтра в 05:15
3 июл в 05:15
31 000 ฿ за человека
Дикий парк Каенг Крачан: сафари, водопад и рассвет над облаками
Начало: Паттайя, ваше местоположение, ваш отель
«Живая природа и редкие впечатления Сафари по озеру с обезьянами и птицами, джип-путешествие в горы, прогулки по джунглям и купание у водопада Па Ла У — каждый день наполнен открытиями»
Завтра в 04:30
3 июл в 04:30
52 500 ฿ за всё до 4 чел.
Джунгли, водопады и река Квай: путешествие в Канчанабури
Начало: Паттайя, ваш отель
«Вас ждут национальные парки Сайок, Кхао Лаем и Эраван, водопады Сайок Яй и Эраван, сплавы и купание в реке Квай, путешествие по водохранилищу к деревне монов и горячие источники среди джунглей»
12 750 ฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Чегемские водопады»
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