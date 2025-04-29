Аренда всего острова Ko Noi недалеко от Пхукета

Насладиться уединением и тишиной в собственном тропическом раю
Эксклюзивное предложение для вас — частный остров в заливе Пханг-Нга, окружённый лазурными водами и нетронутыми пляжами.

И только ваш! Здесь время будто останавливается — идеальное пространство для медитации, самопознания и глубокого единения с природой.

Вы проведёте день и ночь в атмосфере полной безмятежности, наслаждаясь каждой минутой наедине с собой.
Аренда всего острова Ko Noi недалеко от Пхукета
Аренда всего острова Ko Noi недалеко от Пхукета
Аренда всего острова Ko Noi недалеко от Пхукета
Ближайшие даты:
29
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мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Роскошная вилла

Комфортное жильё с видом на океан идеально для того, чтобы расслабиться и перезагрузиться. Вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя на террасе с коктейлем, читая любимые книги и любуясь окружающими пейзажами в полной тишине.

Сказочные пляжи

Пляжи Ko Noi — это белоснежный песок и прозрачные воды. Отличное место для прогулок, релакса на лежаке и купания в заливе.

Снорклинг и каякинг

Если хотите чуть больше активностей — снорклинг и каякинг к вашим услугам. Такое времяпрепровождение позволит вам не только раскрыть красоту водного мира, но и ближе познакомиться с природой острова.

Завораживающие закаты и рассветы

На Ko Noi одни из самых живописных закатов и рассветов во всём Таиланде — небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого и розового.

Изысканный завтрак

Тайский персонал, который будет с вами на острове, приготовит классический английский завтрак. Сытное и красивое блюдо в потрясающей атмосфере личного острова — не это ли то самое волшебное утро, о котором вы мечтали?

Кому подойдёт

Проживание на острове подойдёт влюблённым парам, семьям с детьми и людям, которые стремятся к самопознанию и восстановлению внутреннего баланса.

Организационные детали

  • В стоимость включено: аренда острова на один день и одну ночь, завтрак, каякинг, снорклинг, трансфер на автомобиле MG 5 или Toyota Hiace и тайской лодке
  • На Ko Noi вас сопроводит один из наших гидов. На острове с вами останется тайский персонал (3 человека)
  • Вы можете поехать большей компанией — детали и цены уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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