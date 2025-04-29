Комфортное жильё с видом на океан идеально для того, чтобы расслабиться и перезагрузиться. Вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя на террасе с коктейлем, читая любимые книги и любуясь окружающими пейзажами в полной тишине.
Сказочные пляжи
Пляжи Ko Noi — это белоснежный песок и прозрачные воды. Отличное место для прогулок, релакса на лежаке и купания в заливе.
Снорклинг и каякинг
Если хотите чуть больше активностей — снорклинг и каякинг к вашим услугам. Такое времяпрепровождение позволит вам не только раскрыть красоту водного мира, но и ближе познакомиться с природой острова.
Завораживающие закаты и рассветы
На Ko Noi одни из самых живописных закатов и рассветов во всём Таиланде — небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого и розового.
Изысканный завтрак
Тайский персонал, который будет с вами на острове, приготовит классический английский завтрак. Сытное и красивое блюдо в потрясающей атмосфере личного острова — не это ли то самое волшебное утро, о котором вы мечтали?
Кому подойдёт
Проживание на острове подойдёт влюблённым парам, семьям с детьми и людям, которые стремятся к самопознанию и восстановлению внутреннего баланса.
Организационные детали
В стоимость включено: аренда острова на один день и одну ночь, завтрак, каякинг, снорклинг, трансфер на автомобиле MG 5 или Toyota Hiace и тайской лодке
На Ko Noi вас сопроводит один из наших гидов. На острове с вами останется тайский персонал (3 человека)
Вы можете поехать большей компанией — детали и цены уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан, я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем уже более семи лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!