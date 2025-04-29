Эксклюзивное предложение для вас — частный остров в заливе Пханг-Нга, окружённый лазурными водами и нетронутыми пляжами. И только ваш! Здесь время будто останавливается — идеальное пространство для медитации, самопознания и глубокого единения с природой. Вы проведёте день и ночь в атмосфере полной безмятежности, наслаждаясь каждой минутой наедине с собой.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Роскошная вилла

Комфортное жильё с видом на океан идеально для того, чтобы расслабиться и перезагрузиться. Вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие, сидя на террасе с коктейлем, читая любимые книги и любуясь окружающими пейзажами в полной тишине.

Сказочные пляжи

Пляжи Ko Noi — это белоснежный песок и прозрачные воды. Отличное место для прогулок, релакса на лежаке и купания в заливе.

Снорклинг и каякинг

Если хотите чуть больше активностей — снорклинг и каякинг к вашим услугам. Такое времяпрепровождение позволит вам не только раскрыть красоту водного мира, но и ближе познакомиться с природой острова.

Завораживающие закаты и рассветы

На Ko Noi одни из самых живописных закатов и рассветов во всём Таиланде — небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого и розового.

Изысканный завтрак

Тайский персонал, который будет с вами на острове, приготовит классический английский завтрак. Сытное и красивое блюдо в потрясающей атмосфере личного острова — не это ли то самое волшебное утро, о котором вы мечтали?

Кому подойдёт

Проживание на острове подойдёт влюблённым парам, семьям с детьми и людям, которые стремятся к самопознанию и восстановлению внутреннего баланса.

Организационные детали